Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 18 de mayo 2026

A cuánto se puede vender el dólar

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse en mayo de 2026 y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya definió cuál será el nuevo techo para el dólar oficial mayorista en los próximos días. Según los cálculos realizados sobre la actualización diaria del régimen de flotación administrada, el valor máximo que podrá alcanzar el tipo de cambio el lunes 18 de mayo será de $1.736,61.

Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en $1.723,55, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la autoridad monetaria. Sin embargo, el mecanismo contempla ajustes periódicos que continúan elevando el límite superior del esquema.

El valor surge directamente del nuevo régimen cambiario implementado por el Gobierno Nacional, que establece un piso y un techo para la cotización oficial del dólar. Mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de esos márgenes, el Banco Central no interviene en el mercado. Pero si supera el límite máximo establecido, la entidad puede vender reservas internacionales para contener una mayor aceleración del dólar.

La actualización de las bandas se realiza de manera periódica y toma como referencia los parámetros definidos dentro del nuevo programa monetario lanzado en 2026.

El precio del techo del dólar del 18 de mayo 2026, según el Banco Central.

Cómo funciona el esquema de bandas del dólar

El sistema de bandas cambiarias establece márgenes de flotación dentro de los cuales el dólar oficial puede moverse libremente. El objetivo del esquema es reducir la volatilidad cambiaria sin regresar a un modelo de tipo de cambio fijo o controles estrictos sobre el mercado.

En la práctica, el Banco Central solo interviene cuando la cotización perfora alguno de los extremos establecidos:

Si el dólar supera el techo de la banda, el BCRA puede vender reservas para frenar la suba.

Si el dólar cae por debajo del piso, la autoridad monetaria puede comprar divisas para sostener el precio.

El mecanismo fue diseñado como una de las herramientas centrales del programa económico para administrar expectativas cambiarias y acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria.

Aumento del dólar según el BCRA

Qué espera el mercado para el dólar

Las principales consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central continúan proyectando una suba gradual del dólar oficial para los próximos meses. Según el último informe del BCRA, la mediana de las estimaciones privadas ubica al tipo de cambio oficial promedio de mayo en torno a los $1.410 por dólar, incluso por debajo de las previsiones anteriores.

Además, el REM proyecta que el dólar oficial finalizará 2026 cerca de los $1.676, manteniendo un ritmo de ajuste inferior a la inflación esperada para este año.

El informe también refleja expectativas de tasas reales negativas y continuidad del superávit fiscal, aunque distintos análisis privados advierten que parte de ese equilibrio se sostiene mediante un fuerte ajuste del gasto público y una creciente acumulación de deuda flotante.

Dólar: cuánto sube por el esquema cambiario

¿A cuánto va a estar el dólar más allá de 2026?

Un informe de una consultora internacional anticipa que el dólar superará los 2.000 pesos en 2028, aunque estima un mayor atraso cambiario y revela un empeoramiento de la situación económica durante el último mes.

Se trata de un relevamiento realizado por la consultora de origen español Focus Economics, que realiza informes sobre los diversos países del mundo en base a una recopilación de las proyecciones de las principales consultoras y bancos locales.

El relevamiento elaborado en mayo posee proyecciones para una diversidad de indicadores de Argentina hasta el año 2030, en una predicción que parece considerar una continuidad de la gestión de Javier Milei, aunque claramente la tendencia real de los próximos años esté determinada por el resultado de las elecciones presidenciales de 2027.

Concretamente, el informe de Focus Economics de mayo para Argentina prevé, en base a las predicciones de decenas de consultoras, que el dólar oficial termine el 2026 en 1.687 pesos.