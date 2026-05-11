Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar la segunda semana de mayo 2026

Qué pasa con el dólar según las bandas cambiarias

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse en mayo de 2026 y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya definió cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar oficial mayorista antes de una eventual intervención en el mercado. Según los datos oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria se ubica actualmente en $1.723,55.

El valor surge directamente del nuevo régimen de flotación administrada implementado por el Gobierno nacional, que establece un piso y un techo para la cotización oficial del dólar. Mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de esos límites, el Banco Central no interviene. Sin embargo, si supera el techo establecido, la entidad puede vender reservas para contener una mayor suba.

La actualización de las bandas se realiza de manera periódica y toma como referencia distintos parámetros económicos definidos dentro del nuevo esquema monetario impulsado en 2026.

A cuánto puede llegar el techo de la banda en la segunda semana de mayo 2026

El techo de la banda del dólar puede alcanzar $1.731, de acuerdo a lo publicado en el sitio oficial del BCRA (Banco Central de la República Argentina).

A cuánto puede llegar el techo de la banda del dólar en la segunda semana de mayo 2026, de acuerdo al BCRA.

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El sistema de bandas establece márgenes dentro de los cuales el dólar oficial puede moverse libremente. El objetivo del esquema es reducir la volatilidad cambiaria sin regresar a un régimen de control fijo sobre el tipo de cambio.

Cuál es el valor máximo del dólar hoy

En la práctica, el Banco Central solo interviene si la cotización perfora alguno de los extremos de la banda:

Si el dólar supera el techo, el BCRA puede vender reservas para frenar la suba.

supera el techo, el puede vender reservas para frenar la suba. Si cae por debajo del piso, la entidad puede comprar divisas para sostener el precio.

El mecanismo fue diseñado como una de las principales herramientas del programa económico para administrar las expectativas cambiarias y colaborar con el proceso de desaceleración inflacionaria.

Las principales consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mantienen previsiones de inflación cercanas al 3% mensual para abril y estiman que el dólar oficial continuará subiendo de forma gradual durante los próximos meses.

Cuál es el valor máximo del dólar este lunes

Qué dice el REM del Banco Central

Según el último informe publicado por el BCRA, la mediana de las proyecciones privadas ubica al tipo de cambio oficial promedio de mayo de 2026 en torno a los $1.410 por dólar, una cifra inferior a la prevista en el relevamiento anterior. Además, el REM proyecta que el dólar oficial terminará el año cerca de los $1.676, con una suba anual que seguiría ubicándose por debajo de la inflación esperada para 2026.

El informe también refleja expectativas de tasas de interés reales negativas y un fuerte superávit fiscal. Sin embargo, distintos análisis privados advierten que ese equilibrio se sostiene en parte por una profundización del ajuste del gasto público y una creciente acumulación de deuda flotante.