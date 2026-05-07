Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar en mayo 2026

Cuál puede ser el valor máximo del dólar

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse en mayo de 2026 y ya quedó definido cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar oficial mayorista antes de una intervención del Banco Central (BCRA). La referencia surge directamente del sistema implementado por el Gobierno para administrar la flotación del tipo de cambio.

De acuerdo con los valores publicados por el Banco Central de la República Argentina, el techo de la banda cambiaria ya se ubica por encima de los $1.700 y seguirá ajustándose diariamente durante mayo en función del mecanismo de actualización establecido por la autoridad monetaria.

Según los datos oficiales del BCRA, el máximo valor que puede alcanzar el dólar es de $1.755,44. El valor corresponde al techo oficial dentro del esquema de flotación administrada. Esto significa que, si el dólar mayorista alcanza ese nivel, el Banco Central podría intervenir en el mercado para contener la cotización y evitar una mayor aceleración cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El sistema de bandas establece un piso y un techo para el tipo de cambio oficial. Mientras el dólar se mantenga dentro de esos valores, el BCRA no tiene obligación de intervenir en el mercado. Sin embargo, si la cotización supera el límite superior, la autoridad monetaria puede vender reservas para frenar la suba. Lo mismo ocurre si perfora el piso inferior, escenario en el cual puede comprar dólares para sostener el precio.

El mecanismo fue diseñado por el equipo económico como parte del nuevo esquema monetario implementado en 2026 y toma como referencia la inflación informada por el INDEC para actualizar los límites de manera periódica.

El valor máximo del dólar

Qué pasa con el dólar blue y el dólar MEP

Mientras el oficial continúa dentro de la banda, el dólar blue y los financieros también muestran movimientos moderados. El mercado sigue atento a la evolución de las reservas del Banco Central, la liquidación del campo y el escenario internacional, especialmente tras las tensiones geopolíticas vinculadas al conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el esquema de bandas cambiarias se convirtió en una de las principales herramientas del Gobierno para administrar la volatilidad del dólar y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria.

En el mercado financiero, analistas siguen de cerca la evolución de la cosecha gruesa y el ingreso de divisas del agro, factores que en las últimas semanas ayudaron a contener la presión sobre el tipo de cambio.