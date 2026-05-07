Monumento de los Españoles: origen, cuándo fue construido y cuál es su verdadero nombre. Foto: El ojo del arte

Entre las Avenidas Del Libertador y General Sarmiento se impone el Monumento La Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, popularmente conocido como el Monumento de los Españoles. Fue un regalo de los españoles en el centenario de la revolución independentista y el proyecto estuvo a cargo del escultor catalán Agustín Querol y Subiratis, quien murió al año y no pudo terminar el trabajo.

En su reemplazo continuó su discípulo Ciprinao Folqueras, sin embargo, fue el artista Antonio Moliné quien terminó la monumental construcción, que estuvo marcada por diferentes inconvenientes. De esta manera, no fue hasta 1927 que quedó inaugurada.

La historia del Monumento de los Españoles: un emblema independentista de la ciudad

El Monumento de los Españoles es una de las obras más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. En su punto más alto se eleva la figura de la República, como representación de los valores fundacionales del país. La base está conformada por un conjunto de alegorías que dialogan entre sí: el trabajo, representado en mármol al pie del monumento, y las regiones geográficas de Los Andes, el Río de la Plata, La Pampa y el Chaco, realizadas en bronce y ubicadas estratégicamente en cada vértice. De allí su nombre original.

El Monumento de los Españoles fue un regalo de España por el centenario de la revolución. Foto: El ojo del arte

En su frente sureste se encuentra grabado un fragmento del Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina: “Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Más abajo, se puede leer otra inscripción relacionada al origen de la obra y su contexto histórico: “A la Nación Argentina en su primer centenario / por España sus hijos / 25 de mayo de 1910”.

A lo largo de su historia, el monumento atravesó distintas etapas de conservación y deterioro. Entre mayo de 2019 y 2022, el Gobierno de la Ciudad impulsó un proceso de restauración integral que buscó recuperar su esplendor original, atendiendo tanto a la limpieza de materiales como a la reparación de piezas dañadas por el paso del tiempo y la exposición ambiental. Sin embargo, en 2023 la obra sufrió de la mutilación de algunas de sus esculturas debido al robo de bronce.

Es imposible no alzar la mirada al pasar ya sea caminando o en automóvil cerca del Monumento de los Españoles. Este emblema independentista es un pedazo de historia y una de las piezas de arte más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.