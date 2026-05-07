Karina Milei y Santilli se reunieron con seis gobernadores en San Juan

En medio del escándalo por el crecimiento patrimonial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que golpea al Gobierno Nacional, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este jueves en San Juan con los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Los funcionarios libertarios recorrieron la planta Caleras San Juan, en el marco de las actividades por el Día de la Minería y del lanzamiento la Mesa Federal Minera, una iniciativa orientada a coordinar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para promover y facilitar inversiones en la industria minera, uno de los pocos motores capaces de traccionar divisas.

Este miércoles, Karina Milei y Santilli recibieron en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien reclamó por “obras y rutas” que el Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir. Mientras que la actividad formal de este jueves será en la Exposición San Juan Minera 2026. El programa oficial prevé entre las 14 y las 17 el lanzamiento de la Mesa Federal Minera como un encuentro institucional con gobernadores, funcionarios nacionales, autoridades del sector y empresas, antes del acto central por el 7 de mayo y de la cena anual de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

En el oficialismo sostienen que la mesa minera venía trabajándose incluso antes de la sanción de dicha la Ley de Glaciares. La reforma libertaria "conserva la prohibición" de realizar actividades en glaciares que tengan funciones hídricas esenciales, pero abre la puerta a evaluar proyectos en otras zonas con presencia subterránea. La normativa delega en las provincias las evaluaciones de impacto ambiental, lo que genera interrogantes sobre la homogeneidad de los controles gubernamentales y su capacidad para conciliar los intereses económicos de gobierno con la protección ambiental.

La Secretaria General de la Presidencia afirmó que "Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Por su parte, Santilli afirmó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los mandatarios regionales y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, señaló.

Pese al optimismo oficial, la industria enfrenta la falta de mano de obra calificada. Además, el contexto económico es complejo: según el último informe del Indec (EMAE), la actividad económica sufrió en febrero una contracción del 2,6% respecto a enero, siendo la caída mensual más fuerte desde la pandemia. En términos interanuales, la economía también mostró un desempeño negativo, con una baja del 2,1% frente al mismo mes del año pasado.

La comitiva oficial se mostró unida en medio de los golpes que recibió en las últimas semanas: también viajaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Minería, Luis Lucero. La reunión no contó con la presencia del ex vocero Adorni, quien busca justificar un incremento de 245 mil dólares mediante herencias e ingresos de su esposa, detalles que se darán a conocer formalmente en su declaración jurada el próximo 31 de julio.

Se viene un "Súper RIGI": el Gobierno necesita hablar de otro tema y Milei anunció un nuevo proyecto

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley vinculado a un “SÚPER RIGI”, un nuevo régimen de incentivos que, según afirmó, ofrecerá beneficios superiores a los contemplados en el esquema original. La curiosidad del anuncio es que en febrero el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 8 de julio de 2027 el plazo para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actual que fue creado en la Ley Bases .

De acuerdo con lo expresado por el mandatario en redes sociales, la iniciativa estará orientada a sectores productivos que “nunca han existido en Argentina”, con el objetivo de impulsar nuevas actividades económicas y promover la creación de empresas vinculadas a esos rubros emergentes.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que el nuevo régimen permitiría satisfacer las necesidades productivas de los sectores más dinámicos de la economía y contribuiría a multiplicar la generación de empleo en el país. De momento, no hay más detalles del texto.