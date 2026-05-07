La producción minera creció 10,4% interanual en marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondiente a marzo e informó que creció 10,4% interanual.

En el primer trimestre, el acumulado del IPI minero se ubicó en el 6,4%. Para el mismo período, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 2,4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto a febrero.

El índice de "Extracción de minerales metalíferos" muestra una suba de 5,4% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una disminución de 3,4% respecto a igual acumulado del año anterior. Por otro lado, el índice de "Extracción de minerales no metalíferos" y rocas de aplicación’ muestra una suba de 50,5% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo presenta un aumento de 27,9% respecto a igual acumulado del año anterior.

En relación con la extracción de rocas ornamentales, siempre en marzo de este año, el índice demuestra una suba de 8,5% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo presenta una disminución de 1,5% respecto a igual acumulado del año anterior.

La "Extracción de piedra caliza y yeso" indica una suba del 7,7% respecto a igual mes de 2025 y un acumulado entre enero y marzo con una disminución de 1,1% respecto a igual acumulado del año anterior. Asimismo, sobre la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos se muestra un incremento del 9,2% respecto a igual mes de 2025. En este caso, el acumulado del primer trimestre presenta un aumento de 4,9% respecto a igual acumulado del año anterior.

Otra de las extracciones son las de arcilla y caolín, donde se ve la suba del 2,2% respecto a igual mes de 2025 y un 13,1% de merma en el acumulado entre enero y marzo respecto a igual acumulado del año anterior.

El índice de "Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos" mostró una suba de 66,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 46% respecto a igual acumulado del año anterior. En marzo de 2026, el índice de "Extracción de sal" muestra una suba de 138,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 74,9% respecto a igual acumulado del año anterior.

Así se llega a la explicación de la extracción y aglomeración de carbón, de turba y explotación de minas y canteras N.C.P., sobre lo que el informe subraya que hubo una baja de 27,4% respecto a igual mes de 2025 y el acumulado para el primer trimestre presenta una disminución de 17,1% respecto a igual acumulado del año anterior. Al respecto, la información muestra una suba de 16,0% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 16,2% respecto a igual acumulado del año anterior.

La extracción de petróleo y gas

Además, da cuenta de que en marzo de 2026 se extrajeron 1.353.300 metros cúbicos (m3) de petróleo crudo convencional y 2.925.900 m3 de petróleo crudo no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 9,8% y una suba de 33,7% con relación a igual mes del año anterior.

También, en relación con la extracción de gas natural convencional y no convencional, hubo una suba de 5,9% respecto a igual mes de 2025. El acumulado del año presenta una disminución de 0,8% respecto a igual acumulado del año anterior. Y añade que en marzo se extrajeron 1.449,7 millones de m3 de gas natural convencional y 2.944,3 millones de m3 de gas natural no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 10,1% y una suba de 16,1% con relación a igual mes del 2025.

Por último, sobre el carbonato de litio indica que se beneficiaron 11.508,3 toneladas de "Carbonato de litio", lo que representa una suba de 56,1% respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado enero-marzo mostró un aumento de 44,3% respecto a igual acumulado del año anterior.

Con información de Noticias Argentinas