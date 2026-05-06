Mascarilla casera milagrosa: ayuda a cerrar los poros y a tener una piel de porcelana.

Hay muchas mascarillas caseras que podés hacer en casa para cuidar tu piel, limpiarla, hidratarla y cerrar los poros, con ingredientes que seguro tenés en tu cocina. Esta mascarilla en particular tiene ingredientes clave para mejorar la textura de la piel.

Además de las mascarillas compradas, existen otras formas naturales de cuidar tu piel con productos que todos tenemos en casa. Los ingredientes de esta son la avena, la leche y la miel, que gracias a sus componentes, mejoran la calidad de la piel. Se consiguen fácilmente en supermercados o dietéticas.

"Esta es la mascarilla casera milagrosa para limpiar, hidratar y cerrar los poros de tu piel. En pocas palabras, para tener esta piel de porcelana. Desde la primera vez que te la pongas vas a notar que tu piel queda súper suavecita y tersa", cuenta la creadora de contenido Miri Rebollar.

Sin embargo, para ver resultados en el tiempo es fundamental que seas constante. "Obviamente, los resultados vienen después de unas cuántas semanas usándolo. Te recomiendo que lo uses unas tres veces a la semana en la noche", aclara.

Cómo hacer una mascarilla casera para una piel de porcelana: limpia, hidrata y cierra los poros

Ingredientes

1/2 taza de avena

3 o 4 cucharadas de leche

Un chorrito de miel

El paso a paso