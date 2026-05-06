Los insólitos palazos en España a Julián Álvarez por la eliminación de Atlético Madrid de la Champions

Palazos a Julián Álvarez por la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions

El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone se despidió de la Champions League con la derrota sufrida ante el Arsenal en Inglaterra por la semifinal de vuelta y Julián Álvarez fue uno de los principales apuntados. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina se retiró del campo de juego dolorido tras la decisión del DT y en España lo destrozaron. Mientras la gran figura del "Colchonero" sigue en el radar del Barcelona, la prensa local no lo perdonó por su nivel.

Sus espectaculares números en el club lo llevaron a ser una pieza fundamental para el entrenador, por eso las críticas no pasaron para nada desapercibidas. Rápidamente, el oriundo de Calchín se ganó un lugar en la formación titular y tanto con sus goles como con su potencial pasó a ser clave para Simeone en todos los certámenes que disputaron. Hoy, afuera de toda competencia posible, la "Araña" que llegó con lo justo pero estuvo desde el arranque fue fulminado insólitamente por lo sucedido ante los "Gunners".

Desde España fulminaron a Julián Álvarez tras la eliminación de Atlético de Madrid de la Champions a manos del Arsenal

"Cada vez que veo a Julián no me parece un jugador de talla mundial. Le falta...", aseguró el periodista Quim Domenech de El Chiringuito acerca del rendimiento del cordobés en el verde césped. Por otro lado, desde el medio Sport español también liquidaron al delantero alegando que sólo fue al "Colchonero" para "ser la estrella del equipo como no lo fue en el Manchester City de Pep Guardiola y conquistar títulos". Claro que la falta de gol en el Atlético no es lo único que generó malestar en el país europeo. Otros portales también cuestionaron que el cordobés no terminara ninguno de los dos encuentros por sus inconvientes físicos.

En el mismo portal cuestionaron la gestión del "Colchonero" a la hora de contratar futbolistas e invertir mucho dinero en ello para finalmente no conseguir resultados positivos. De hecho, aseveraron que la cantidad de puntos que hoy lo separan del Barcelona demuestra que no alcanza con gastar más que ellos, sino que hay que competir. Mientras tanto, el futuro del DT es incierto después de que declare que no se siente con fuerzas para volver a intentarlo y el de Julián Álvarez también, sabiendo que está en el radar del equipo "Culé" para el mercado de pases venidero.

Julián Álvarez en el partido de ida en España ante el Arsenal

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

Julián Álvarez y una temporada para el olvido en el Atlético de Madrid a pesar de ser figura en el equipo de Simeone

El crack argentino campeón de todo con la Selección fue sin dudas una pieza clave para el DT durante toda la temporada, pero los títulos no llegaron. De hecho, los de Simeone perdieron la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad por penales y la reciente eliminación de la Champions League a manos del Arsenal también fue un golpe duro. Para colmo, en LaLiga ya no tienen chances matemáticas de campeonar debido a que quedaron a 20 puntos del Barcelona con 12 en juego.