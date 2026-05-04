Entre gestión y armado de alianzas, Kicillof viaja a Córdoba para continuar con su armado nacional

Axel Kicillof viajará este viernes a Córdoba, una de las provincias más adversas para el peronismo en términos electorales. El gobernador bonaerense irá con una nutrida agenda que mezcla la gestión de la provincia con su armado político con miras al 2027. Si bien no está confirmada un encuentro oficial con el gobernador Martín Llaryora, el ministro Carlos Bianco aclaró que “el diálogo” entre los mandatarios es “permanente”.

En su paso por Córdoba, Kicillof estará en tres localidades. En primer lugar viajará a Cosquín y se reunirá con el intendente local, Raul Cardinali. El dirigente es un aliado directo del Gobernador cordobés. Allí firmarán convenios de carácter turístico y cultural para la “participación de artistas bonaerenses en los shows del Pre Cosquín y en Cosquín.

Luego se trasladará a la capital provincial para firmar convenios con la Universidad Tecnológica Nacional–Facultad Regional Córdoba (U.T.N. – F.R.C.). Se trata de un “acta acuerdo” entre el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y dicha Casa de Estudios para “llevar adelante trabajos entre el laboratorio de maquinaria agrícola forestal y minera, y las chacras experimentales”, que están a cargo de Javier Rodríguez. También firmarán 10 convenios entre el ministerio de Gobierno que lidera Bianco y la UTN para “el dictado de carreras universitarias dictadas por la UTN en la provincia de Buenos Aires en el marco del programa Puentes”.

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En tanto, y según detalló el propio Bianco en la conferencia de prensa de este lunes, por invitación de Héctor Daer, Axel Kicillof participará del “Congreso Nacional de Sanidad que se realizará en la localidad de La Falda. Habrá más de 650 delegados, trabajadores de salud, laboratorios medicinales y droguerías; y además se realizará la elección de la comisión directiva de FATSA.

Finalmente, a las 17 presentará su libro, “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en el aula magna de la UTN. La misma presentación la repetirá este sábado 9 de mayo en la Feria del Libro a las 19 horas.

El resto de la agenda bonaerense

Este martes estará en Ensenada junto a Mario Secco y participará de la inauguración nuevo edificio municipal que funciona a metros del actual espacio y que se reutilizará para otro tipo de trabajos administrativos. Por la tarde también estará presente en los festejos por el 225° aniversario de la ciudad.

El miércoles viajará a Dolores y entregará más de 300 escrituras, la ambulancia n°431 en lo que va de su gestión. “Son más de 90 mil millones de pesos invertidos en salud”, detalló el ministro de Gobierno. Además recorrerá una fábrica de alfajores “Don Abel“ de la ciudad que se inspiró en la “torta argentina” y que comenzará a exportar a México. “La fábrica participa del programa ‘Sabores bonaerenses’ y estaremos para asistir en todo lo que se pueda desde el Gobierno”, agregó el funcionario bonaerense.

Por la tarde se trasladará a General Guido y participará de la ampliación de un salón de usos múltiples de Escuela Secundaria n°2 que ahora se compartirá con el Jardin de Infantes n°902. Luego recorrerá la Escuela de Educación Primaria n°7 que está genera electricidad a través de paneles solares. También entregará equipamiento para la ciudad para diferentes áreas del municipio. Finalmente inaugurará un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud “René Favaloro”, con 6 consultorios, depósito de medicamentos, enfermería y demás espacios. Se trata de una inversión de $2.617 millones.

El próximo jueves estará en Almirante Brown en donde inaugurará edificios vinculados a la seguridad de la provincia. Uno será la nueva Base del Grupo de Apoyo Departamental - en funciones desde marzo - y el otro, la nueva Base de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la UTOI.

Luego inaugurará una obra de ampliación de Instituto Superior de Formación Docente n°41 de tres pisos, que posee 14 aulas, 2 salas de profesores, 2 laboratorios, una sala de servicios, y demás espacios. La obra comenzó antes del gobierno de Javier Milei y se hacía de forma tripartita, es decir, un 33.3% aportaba Nación, un 33.3% Provincia, el 33.3% restante el municipio. El gobierno libertario abandonó esa obra, pero el municipio se hizo cargo y logró finalizarlo.