FOTO DE ARCHIVO: La cantante Britney Spears llega a los MTV Video Music Awards 2016 en Nueva York

Por Lisa ​Richwine

VENTURA, EEUU, 4 mayo (Reuters) - La estrella del pop Britney ‌Spears resolvió ‌un caso de conducción bajo los efectos de drogas o alcohol al declararse culpable el lunes de un cargo menor de conducción temeraria.

Los abogados ​de Spears ⁠presentaron la declaración de culpabilidad ‌en su nombre durante ⁠una vista celebrada ⁠en la Corte Superior del condado de Ventura, al norte de ⁠Los Ángeles.

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La cantante, de ​44 años, no estaba ‌obligada a asistir ‌al procedimiento al tratarse de ⁠un caso de delito menor, por lo que no estuvo presente. Inicialmente se ​le ‌imputó un único cargo por conducir bajo los efectos de drogas o alcohol después de que agentes ⁠de la Patrulla de Carreteras de California la detuvieron en marzo.

La policía localizó a Spears y su vehículo tras recibir un aviso de un conductor que había ‌sido visto conduciendo de forma errática en un BMW negro a gran velocidad en el condado de Ventura. Fue detenida ‌cuando los agentes observaron que mostraba signos de estar bajo los ‌efectos de ⁠sustancias, según informó la Patrulla de Carreteras en ​ese momento.

(Reporte adicional de Steve Gorman en Los Ángeles; editado en español por Carlos Serrano)