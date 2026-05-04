Britney Spears se declara culpable de conducción temeraria bajo los efectos de drogas o alcohol

Por Lisa Richwine
VENTURA, EEUU, 4 mayo (Reuters) - La estrella del pop Britney Spears resolvió un caso de conducción bajo los efectos de drogas o alcohol al declararse culpable el lunes de un cargo menor de conducción temeraria.
Los abogados de Spears presentaron la declaración de culpabilidad en su nombre durante una vista celebrada en la Corte Superior del condado de Ventura, al norte de Los Ángeles.
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La cantante, de 44 años, no estaba obligada a asistir al procedimiento al tratarse de un caso de delito menor, por lo que no estuvo presente. Inicialmente se le imputó un único cargo por conducir bajo los efectos de drogas o alcohol después de que agentes de la Patrulla de Carreteras de California la detuvieron en marzo.
La policía localizó a Spears y su vehículo tras recibir un aviso de un conductor que había sido visto conduciendo de forma errática en un BMW negro a gran velocidad en el condado de Ventura. Fue detenida cuando los agentes observaron que mostraba signos de estar bajo los efectos de sustancias, según informó la Patrulla de Carreteras en ese momento.
(Reporte adicional de Steve Gorman en Los Ángeles; editado en español por Carlos Serrano)