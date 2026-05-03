Furor en la cumbia por lo que hizo Karina con íconos del cuarteto: "Reinas"

Karina La Princesita hizo una nueva colaboración reversionando sus canciones.

El mundo de la cumbia vive un momento de éxtasis por la nueva colaboración de Karina La Princesita con Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, agrupación de cuarteto que está en pleno auge en la actualidad. Las artistas fusionaron sus estilos para dar vida a una nueva versión de los clásicos de Karina, Esa te dejó y Te quise olvidar.

Presentado bajo un formato de enganchado, el sencillo logra entrelazar ambas piezas en una sola entrega que potencia tanto la carga sentimental de las letras como la cadencia rítmica propia del cuarteto. La estructura de este estreno propone un relato lineal marcado por el despecho y la resiliencia.

"Reinas", escribieron en las redes sociales desde la banda La Konga, en alusión a la colaboración entre estos íconos de la música tropical. En esta interpretación, la potencia vocal de Eugenia Quevedo se amalgama con el sello característico de Karina, todo bajo el acompañamiento de La Banda de Carlitos. El resultado es una pieza de gran intensidad emocional que busca establecer una conexión con la audiencia a través del baile y la nostalgia.

Este formato de canciones enlazadas subraya la mística de las presentaciones en directo y la esencia hitera de la cumbia. La propuesta está diseñada como una experiencia integral que invita tanto al baile en la pista como al canto compartido de los seguidores. A través de este encuentro, el sencillo consigue una armonía entre la vulnerabilidad y la fuerza interpretativa, respetando el ritmo constante que define la identidad del cuarteto.

Eugenia Quevedo.

El Chaqueño Palavecino cantó un clásico del folklore en versión cumbia

El referente salteño reafirmó su estatus como pilar de la música popular con su reciente paso por Un Poco de Ruido, un hito para el ciclo que, por primera vez, integró de lleno al folklore en su estética habitual. La presencia del Chaqueño Palavecino generó un impacto inmediato en las plataformas digitales, donde el público celebró con entusiasmo la ejecución de sus tradicionales chacareras en un entorno diferente.

Con su impronta característica, el Cantor del Pueblo recorrió una selección de sus piezas más emblemáticas, logrando una conexión total con la audiencia de 1PDR Stream. El punto más alto de la jornada se alcanzó durante la interpretación de Amor salvaje, un clásico que se convirtió en el eje central de la transmisión y en el contenido más replicado por los seguidores.

La interacción entre el músico y el equipo liderado por Pinky SD, junto a DJ Pipo y Damo, provocó una repercusión masiva. La comunidad digital elogió la naturalidad del artista y destacó la apertura del programa -usualmente volcado a la cumbia y los ritmos urbanos- hacia otros géneros fundamentales de nuestra identidad cultural.