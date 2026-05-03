Franco Colapinto largó 8° y va por los puntos en el GP de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto y una carrera especial en Miami.

Franco Colapinto largó octavo en el Gran Premio de Miami e intentará sumar puntos nuevamente con el Alpine en esta temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que se aprecia a la escudería francesa muy mejorada en general con relación a la campaña pasada. El piloto argentino de 22 años tuvo otra buena noticia en la previa: sancionaron a Isack Hadjar (Red Bull) y quien largará detrás de él desde la novena colocación será su compañero de equipo, Pierre Gasly. Fue una muy buena clasificación para el ex Williams, luego de haber culminado décimo en la Sprint previa por un leve toque con Max Verstappen.

La carrera debió adelantarse tres horas por el pronóstico climático de tormentas eléctricas en esa parte de Estados Unidos, por lo que al final empezará a las 14 horas de Argentina del domingo 3 de mayo. Con el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés tetracampeón Verstappen (Red Bull) desde la primera fila, el objetivo de la escuadra liderada por Flavio Briatore en esta fecha será sumar con los dos monoplazas: que tanto Colapinto como Gasly terminen entre los diez mejores. La máxima categoría del automovilismo mundial disfruta de una nueva jornada en el moderno circuito norteamericano.

El resumen de la carrera de Colapinto en Miami

El piloto argentino de Alpine no largó bien, pero luego se vio beneficiado por la lucha de posiciones adelante y pudo avanzar hasta la sexta colocación. Luego, Lewis Hamilton lo tocó con la Ferrari, lo superó y le complicó la carrera, ya que empezaron los problemas en el monoplaza rosa. Por su parte, su compañero Gasly fue chocado por Liam Lawson, se dio vuelta y abandonó de entrada.

A pesar de la interrupción de la carrera, la escudería francesa liderada por Flavio Briatore prefirió no ingresar a los boxes y simplemente esperar, ante el pronóstico de lluvias inminentes también. Como fuera, el ex Williams se sostuvo con un rendimiento positivo dentro de la pista norteamericana.

Así se largó el Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Franco Colapinto (Alpine). Pierre Gasly (Alpine). Nico Hülkenberg (Audi). Liam Lawson (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Esteban Ocon (Haas). Alexander Albon (Williams). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Fernando Alonso (Aston Martin). Lance Stroll (Aston Martin). Valtteri Bottas (Cadillac). Sergio "Checo" Pérez (Cadillac). Gabriel Bortoleto (Audi). Isack Hadjar (Red Bull, desde los boxes).

Colapinto en vivo en Miami: hora, TV en vivo y streaming para ver la carrera

La prueba final empezará el domingo 3 de mayo de 2026 a las 14 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión del canal de cable Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play, DGO y Personal Flow.

¿Cómo terminó Colapinto en cada carrera en 2026?

Fue 14° en Australia. Fue 10° en China. Fue 16° en Japón.

Colapinto, con su manager española y su novia estadounidense Maia Reficco en Miami.

El calendario de la F1 en 2026

Fecha Gran Premio Circuito Día 6 GP de Miami Miami International Autodrome 3 de mayo 7 GP de Canadá Circuit Gilles Villeneuve 24 de mayo 8 GP de Mónaco Circuito de Mónaco 7 de junio 9 GP de Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 14 de junio 10 GP de Austria Red Bull Ring 28 de junio 11 GP de Gran Bretaña Silverstone Circuit 5 de julio 12 GP de Bélgica Spa-Francorchamps 19 de julio 13 GP de Hungría Hungaroring 26 de julio 14 GP de Países Bajos Circuit Zandvoort 23 de agosto 15 GP de Italia Autodromo Nazionale Monza 6 de septiembre 16 GP de España Circuito de Madrid 13 de septiembre 17 GP de Azerbaiyán Baku City Circuit 26 de septiembre 18 GP de Singapur Marina Bay Street Circuit 11 de octubre 19 GP de Estados Unidos Circuit of the Americas 25 de octubre 20 GP de México Autódromo Hermanos Rodríguez 1 de noviembre 21 GP de São Paulo Autódromo José Carlos Pace 8 de noviembre 22 GP de Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 22 de noviembre 23 GP de Catar Lusail International Circuit 29 de noviembre 24 GP de Abu Dabi Yas Marina Circuit 6 de diciembre

* Las jornadas 4 en Baréin y 5 en Arabia Saudita aún deben conocer sus fechas de reprogramación o si serán canceladas definitivamente por la guerra en Medio Oriente.