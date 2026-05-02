Caso Loan: Casación habilitó fiscales en juicios complejos y podría impactar en el juicio

A casi dos años de la desaparición de Loan, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la participación de un equipo de fiscales en otra importante causa y podría ser un elemento clave para el juicio. Debido a su "complejidad", la Fiscalía actuante en el caso ARA San Juan había pedido aumentar los miembros de su equipo y la Justicia lo aceptó. Se trata de la misma solicitud que realizaron los fiscales del caso del niño de cinco años desaparecido en Corrientes el 13 junio de 2024.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, habilitaron la ampliación del equipo fiscal para el caso que investiga responsabilidades por el hundimiento del ARA San Juan.

Esta decisión fue bien recibida por los fiscales generales de Corrientes Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, que habían realizado la misma solicitud para el caso Loan. Al trascender el fallo de los jueces, ambos fiscales hicieron una nueva solicitud ante el Tribunal Oral Federal en la que hicieron mención a dicha resolución y reiteraron su pedido. "Se resuelva con carácter urgente el planteo realizado de la intervención del equipo de fiscales, encontrándonos a 19 días de la inspección ocular, y menos de dos meses del inicio del debate", indicaron.

En concreto, ambos piden que la acusación pública esté representada por un equipo de siete funcionarios -fiscales e integrantes de la PROTEX-, debido a la complejidad del caso y la cantidad de imputados (17) en la causa. En su solicitud al TOF resaltaron lo decidido por la Justicia, en el caso ARA San Juan: "La Cámara entendió que la conformación de un equipo fiscal amplio era legal, razonable y acorde a la complejidad del caso, y que su restricción por el tribunal de juicio vulneraba la autonomía institucional del Ministerio Público sin base normativa válida".

Tras analizar el fallo de Casación, Schaefer y Pourcel sostuvieron que "la ley habilita expresamente la actuación conjunta o alternativa de varios fiscales cuando la importancia o dificultad del caso lo justifique, por lo que la restricción a solo dos fiscales carecía de sustento normativo". En ese sentido, agregaron: "Se descartó una afectación al principio de igualdad de armas, destacando que este no se mide en términos cuantitativos, sino en la posibilidad real de ejercer el derecho de defensa”.

"Por otra parte, se consideró que la decisión del Tribunal Oral implicó un avasallamiento indebido de las facultades de organización interna del Ministerio Público, al imponer limitaciones no previstas en la ley, como la restricción del número de fiscales y la regla que impedía alegar a quien no hubiera estado presente en todas las audiencias", sentenciaron.

Hace pocos días, al trascender el pedido de los fiscales, la defensa de los acusados rechazó el planteo. Los abogados argumentan que el Código Procesal Penal limita la cantidad de defensores por imputado y que ese criterio debería aplicarse también a la Fiscalía para evitar desequilibrios en el juicio.

Qué había pedido la Fiscalía

El planteo de la Fiscalía se apoya en la envergadura del expediente, que unifica dos causas en un mismo proceso -la principal, por sustracción y ocultamiento del menor y la causa conexa, por entorpecimiento de la investigación, manipulación de testimonios y encubrimiento- y reúne más de 90 cuerpos junto a unas 900 páginas de prueba.

Desde el Ministerio Público indicaron que la participación de varios fiscales responde tanto a cuestiones organizativas como a la necesidad de intervenir en un caso de alta sensibilidad, vinculado a la desaparición de un menor.

En ese sentido, señalaron que la normativa prevé la conformación de equipos fiscales para investigaciones complejas y que todos los integrantes trabajarían bajo una misma teoría del caso. Asimismo, sostuvieron que la intervención de múltiples representantes no afecta el principio de igualdad de armas ni el debido proceso.

Cuándo y cómo será el juicio

El juicio oral está previsto para el próximo 16 de junio a las 9 hs, según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. En la audiencia inicial deberán comparecer los 17 imputados acusados de la sustracción y ocultamiento del menor. El tribunal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belfonte y Simón Pedro Bracco.

La causa se organiza en dos ejes principales. Por un lado, el denominado caso “Naranjal”, que involucra a personas del entorno cercano del niño, acusadas de haber intervenido en su desaparición. Por otro, un grupo de 10 imputados señalados por presuntamente haber obstaculizado la investigación bajo la apariencia de colaboración.

El desarrollo del juicio se estructurará en audiencias semanales alternadas: una semana con jornadas los martes, miércoles y jueves, y la siguiente los miércoles y jueves, modalidad que se mantendrá durante todo el proceso