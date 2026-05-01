Trump dice que la guerra en Irán terminó, cuando potestad bélica se le acaba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un acto en The Villages Charter School en The Villages

Por Patricia Zengerle y Steve ​Holland

WASHINGTON, 1 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el alto el fuego había "puesto fin" a las hostilidades contra Irán, en ‌un intento por reforzar su ‌argumento de que no necesita el permiso de los legisladores para continuar con el conflicto.

En una carta dirigida a los líderes del Congreso el viernes, fecha límite para informar al Congreso sobre la guerra, Trump dijo que no ha habido intercambio de disparos con Irán desde el alto el fuego. "Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado", dijo.

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En virtud de la Resolución sobre ​Poderes Bélicos de 1973, ⁠el presidente solo puede llevar a cabo una acción militar durante 60 ‌días, y debe solicitar autorización del Congreso o una prórroga de ⁠30 días por "necesidad militar inevitable relacionada con ⁠la seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos" mientras retira sus fuerzas.

El viernes, la agencia estatal de noticias iraní IRNA informó de que Teherán había enviado una ⁠nueva propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores ​pakistaníes. Trump la rechazó rápidamente.

Trump notificó formalmente al Congreso del ‌conflicto 48 horas después de los primeros ‌ataques aéreos hace dos meses, dando inicio al plazo de 60 días ⁠que finaliza el 1 de mayo.

A medida que se acercaba esa fecha, los asesores del Congreso y analistas dijeron que esperaban que el presidente republicano eludiera el plazo. Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump dijo el ​jueves que la ‌opinión de este era que el plazo de la Ley de Poderes Bélicos no era aplicable.

Trump dijo que consideraba inconstitucional la ley de poderes bélicos.

Tanto presidentes republicanos como demócratas han sostenido que la medida viola la Constitución porque establece límites a los poderes del presidente como comandante ⁠en jefe. Los expertos jurídicos señalan que los tribunales aún no se han pronunciado al respecto.

"Teníamos un alto el fuego, así que eso te da más tiempo", dijo Trump antes de partir de Washington hacia Florida.

SIN UNA SALIDA, DICE SENADORA DEMÓCRATA

Los demócratas del Congreso, que han intentado en repetidas ocasiones aprobar una legislación sobre poderes bélicos que obligue a Trump a poner fin a la guerra o a acudir al Congreso ‌para obtener autorización, rechazaron la interpretación, alegando que no había nada en la ley de 1973 que permita un alto el fuego.

También dijeron que el despliegue continuo de buques estadounidenses que bloquean las exportaciones de petróleo iraní es prueba de una hostilidad continuada, no de un alto el fuego.

"Tras sesenta días de conflicto, el presidente Trump ‌sigue sin tener una estrategia ni una salida para esta guerra mal planificada", dijo en un comunicado la senadora Jeanne Shaheen, de Nuevo Hampshire, máxima representante demócrata en la Comisión ‌de Relaciones Exteriores ⁠del Senado, calificando el plazo de "un umbral legal claro" para que Trump actúe.

En su carta al Congreso, Trump reconoció que es ​posible que el conflicto no se resuelva y que Irán sigue representando una amenaza "significativa" para Estados Unidos y sus fuerzas armadas.

Con información de Reuters