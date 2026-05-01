Levantaron un histórico programa de El Trece por no rendir "como se esperaba"

El Trece toma una drástica decisión.

En la televisión, hay decisiones que duelen y otras que se toman sin demasiadas vueltas. Esta vez, el sacudón llegó en El Trece, donde una apuesta que parecía firme terminó cayéndose antes de consolidarse.

¿Cuál es el programa que levanta El Trece?

El foco está puesto en La Familia Ingalls, que había regresado con una segunda edición en la grilla del canal. La idea era clara: reforzar la programación del fin de semana y competir en una franja complicada.

Pero los números no acompañaron. Según trascendió en la cuenta especializada Foromedios, la decisión fue tajante: levantar esa segunda emisión que ya había sido anunciada.

El Trece levanta La Familia Ingalls.

El dato que encendió la alarma es contundente. El ciclo no solo no logró el rendimiento esperado, sino que quedó muy por detrás de La Peña de Morfi, uno de los tanques de Telefe en el prime dominical.

¿Por qué levantaron a La Familia Ingalls en El Trece?

El programa fue duplicado en rating y perdió rápidamente terreno en una franja clave. Este golpe fue muy duro para la gente de El Trece y decidieron dar un volantazo para evitar seguir perdiendo contra su rival de toda la vida.

A partir de ahora, la grilla se reacomoda. La serie seguirá al aire, pero en un formato más acotado, manteniendo su presencia en horarios donde sí logra sostener audiencia, como las maratones del sábado.

Puertas adentro, la preocupación es evidente. El Trece sigue buscando una fórmula que le permita competir con Telefe en los fines de semana, una batalla que, por ahora, le viene siendo esquiva.

El rating de La Familia Ingalls no fue el esperado.

El problema no es nuevo. Cada intento de disputar ese espacio se encuentra con un rival consolidado, difícil de mover y con un público fiel. Y cuando los números no cierran, la pantalla cambia.

El mayor temor de la gente de El Trece no es que le vaya mal a La Famiilia Ingalls, sino que vienen perdiendo continuamente contra Telefe. Ni sus programas insignas pueden ganar y esto que le pasó a uno de sus clásicos solo demuestran que están muy atrás en la carrera con el canal de las pelotas.