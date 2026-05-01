Insólito: Milei publicó un video autoreferencial por el día del trabajador

El presidente Javier Milei publicó este 1° de mayo un video por el Día del Trabajador con una estética de animación que es insólitamente autoreferencial. En la pieza audiovisual, el mandatario aparece representado como un personaje de un clásico juego de bloques de plástico: con su rostro, traje y corbata, construye una figura a partir de piezas celestes y blancas.

A medida que avanza la secuencia, los bloques que manipula van formando la silueta del mapa de la Argentina. Sobre esas piezas se leen consignas que sintetizan el ideario del Gobierno: “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

El video cierra con dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. La publicación estuvo acompañada por un breve texto del jefe de Estado en sus redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.

La difusión del video se da en un contexto de tensión social y económica, con reclamos sindicales y movilizaciones en distintos puntos del país por la pérdida del poder adquisitivo, despidos y el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno. En ese marco, el mensaje oficial buscó instalar una narrativa centrada en la “reconstrucción” económica y la reducción del Estado, ejes centrales del programa libertario.

Milei además celebró la Reforma Laboral que perjudica a los trabajadores: los cambios regresivos

Indemnizaciones por despido: se redefine la base de cálculo, excluyendo el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y otros conceptos no mensuales. La indemnización legal pasa a ser la única reparación por despido sin causa, cerrando la puerta a otros reclamos indemnizatorios.

Vacaciones: se habilita que empleador y trabajador acuerden el goce de vacaciones fuera del período tradicional y se permite su fraccionamiento en tramos no menores a siete días corridos.

Horas extras: se incorpora la posibilidad de pactar esquemas alternativos de compensación, como el banco de horas o francos compensatorios, en lugar del pago tradicional de horas extras.

Servicios esenciales y derecho a huelga: se amplía el listado de servicios esenciales y se fijan niveles mínimos obligatorios de prestación del 75% para esos servicios y del 50% para actividades consideradas de importancia trascendental durante medidas de fuerza.

Convenios colectivos: se limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Una vez vencidos, solo continúan vigentes las cláusulas normativas, y los convenios de ámbito menor podrán prevalecer sobre los de alcance general.