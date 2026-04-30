YouTube gratis en tu celular: cómo ver videos mientras usas WhatsApp y otras apps

Hoy puede utilizarse gratis en muchos dispositivos si se cumplen ciertos requisitos.

YouTube permite mirar videos en segundo plano sin necesidad de pagar una suscripción Premium, gracias a una función conocida como modo imagen en imagen (PiP). Esta herramienta ya está disponible tanto en Android como en iPhone y permite que el video siga reproduciéndose en una ventana flotante mientras el usuario usa otras aplicaciones como WhatsApp, Instagram o el navegador.

La función resulta especialmente útil para quienes consumen entrevistas, podcasts, tutoriales o transmisiones en vivo y necesitan seguir navegando en el celular sin interrumpir la reproducción. Aunque durante mucho tiempo esta característica estuvo asociada a YouTube Premium, hoy puede utilizarse gratis en muchos dispositivos si se cumplen ciertos requisitos.

Cómo activar el modo imagen en imagen en YouTube

Para usar esta opción, primero hay que verificar que la función esté habilitada dentro de la app de YouTube. El proceso es simple:

Abrir la aplicación de YouTube. Ir al menú de configuración. Ingresar en la sección “General”. Buscar la opción “Imagen en imagen”. Activarla si está deshabilitada.

Una vez hecho esto, alcanza con reproducir un video y salir de la aplicación presionando el botón de inicio o deslizando hacia arriba, según el modelo del teléfono. El video pasará automáticamente a una pequeña ventana flotante que puede moverse por la pantalla y ajustarse de tamaño.

Primero hay que verificar que la función esté habilitada.

Qué tener en cuenta en Android y iPhone

En Android, además de activar la función en YouTube, también puede ser necesario revisar los permisos del sistema para permitir que la app use imagen en imagen. Esto se configura desde Ajustes > Aplicaciones > YouTube > Imagen en imagen.

En iPhone, el funcionamiento depende de la versión de iOS y de la disponibilidad regional de la función, aunque actualmente ya está habilitada de forma global para la mayoría de los usuarios. Infobae remarca que esta novedad beneficia tanto a usuarios de Android como de iOS.

Con esta alternativa gratuita, YouTube suma una herramienta clave para mejorar la experiencia de uso diaria y competir con otras plataformas que ya ofrecen reproducción multitarea sin interrupciones.