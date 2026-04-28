La reacción de un papá al enterarse que deberá pagar millones luego de que su hijo amenazara con un tiroteo escolar

Para intentar frenar la ola de amenazas, las autoridades comenzaron a aplicar penas severas a los familiares de los estudiantes involucrados.

Desde hace varias semanas, las escuelas de todo el país afrontan diversos mensajes amenazantes que señalan posibles tiroteos dentro de las instituciones educativas. Ante este escenario, las autoridades provinciales tomaron distintas medidas para ponerle un freno, entre ellas que los estudiantes asistan a clases con los útiles en la mano y en otras, una vez identificados los responsables, los padres y madres deberán pagar un sanción monetaria en concepto de indemnización por el resarcimiento del daño.

Este lunes la provincia de Santa Fe entregó la primera intimación a los padres de uno de los menores identificados como responsable por los escritos que se encontraron en baños y carteles de los establecimientos.

El gobierno santafesino informó que se trata de la primera notificación que entregaron las autoridades en el marco de la identificación de 73 responsables por las amenazas que se realizaron en instituciones educativas de la provincia. En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que el monto total de la intimación fue de $ 6.024.944.

La reacción de la familia ante la sanción por amenazas

Para intentar frenar la ola de amenazas, las autoridades comenzaron a aplicar penas severas a los familiares de los estudiantes involucrados. Es así que en Santa Fe notificaron al primer papá alcanzado por la medida. Una agente le explicó que deberá pagar más de $ 6 millones y su reacción sorprendió a todos mientras firmaba el documento. “Cara la jodita”, manifestó, según consignó el medio Aire de Santa Fe.

Justicia y Seguridad de Santa Fe aclararon que se trata de una indemnización por el resarcimiento del daño: “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”.

En conferencia de prensa, Cococcioni detalló que la notificación se realizó “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas” y aclaró que se "estarán despachando nuevas intimaciones”. Hasta ayer, la provincia contaba "con 58 casos con personas identificadas y más de 60 responsables, porque en algunos hay más de un autor o más de un adulto”.

¿Cómo se calcula la suma a pagar?

El ministro explicó que el momento a pagar en calidad de responsables solidarios se calcula de acuerdo con los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas —como las de explosivos— y horas de servicio. El monto total a recuperar podría superar los $ 250 millones, número que podría aumentar a medida que se identifiquen nuevos responsables

A su vez, se informó que el plazo para abonar es de cinco días. Pasado el plazo, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó el funcionario.