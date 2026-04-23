Mendoza en alerta por tiroteos: más de 230 escuelas bajo amenaza y alumnos van sin mochila

Ante el avance de las amenazas escolares en todo el país, Mendoza anunció nuevas medidas para implementar en diferentes instituciones educativas. El ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, comunicó que, en las últimas semanas, se recibieron al menos 400 llamadas al 911 denunciando intimidaciones de este estilo. Por tanto, tuvieron que activar protocolos de emergencia en más de 230 colegios de la región.

En paralelo, muchas de las instituciones educativas afectadas pidieron a su comunidad de alumnos acudir a clases sin mochila para evitar que lleven oculto algún elemento para realizar amenazas.

Para contrarrestar la situación, el funcionario indicó que se presentarán denuncias de contravención para quienes realizaron pintadas y fueron identificados. García sostuvo que recibirán sanciones de parte de la escuela y los padres de los autores por parte de la Justicia de acuerdo al Código de Contravención. “Las amenazas realizadas tienen una consecuencia legal para los padres y para los estudiantes", explicó el ministro.

En el marco de esta medida, se detuvo a una mujer por el delito de intimidación pública. Se trata de una madre que permitió que su hijo ingresara al colegio con un arma de juguete y cometiera una serie de amenazas. Si bien a las pocas horas fue liberada, la Justicia de Mendoza continúa con la investigación en su contra.

De acuerdo al funcionario mendocino, ya han recibido más de 700 consultas debido a la creciente violencia escolar de las últimas semanas. García buscó llevar calma a las familias y aseguró que, desde el Gobierno, se trabaja de manera interdisciplinaria para acompañar la situación con diversos recursos educativos y pedagógicos. "Hay 418 profesionales activos actuando en situaciones personalizadas, en reuniones con padres y docentes. Fortalecimos capacitación y formación en recurso humano para tomar las acciones adecuadas dentro de los centros educativos", aseveró.

Violencia escolar: el rol de las redes sociales

García Zalazar y la ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza, Mercedes Rus, también se refirieron -en conferencia de prensa- al rol de las redes sociales en la difusión de acciones violentas por parte de los jóvenes. De hecho, se puso el foco en plataforma como TikTok en la que se hallaron "1200 videos de adolescentes mendocinos avalando intimidaciones a sus compañeros".

El funcionario afirmó que se contactaron con esas plataformas para que se baje el contenido de inmediato."Se trataba de contenido que incitaba a la violencia dentro de las escuelas y que generaba temor para asistir a los establecimientos educativos", relató.

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso, además, que cada escuela ponga en marcha otras medidas con el fin de recuperar la armonía propia de los espacios escolares como jornadas de reflexión con la presencia de alumnos y familias.