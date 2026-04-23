Resistente y con una cámara especial: cómo es el nuevo Huawei Mate 80 PRO que llega a Argentina

La serie Mate de Huawei tiene 23 años de historia y siempre fue el espacio donde el gigante chino estrenó tecnologías nuevas en la industria. El Mate 1 fue el primer smartphone con pantalla de 6,1 pulgadas (2013); el Mate 7 introdujo el desbloqueo por huella con la pantalla apagada (2014); el Mate 10, el primer NPU con IA del mundo en un celular (2017); y el Mate 20, la primera cámara Ultra Gran Angular del mercado (2018). Con el Mate 80 Pro, la marca promete seguir esa tradición.

Sistema de enfriamiento de grado aeroespacial

La innovación más llamativa del Mate 80 Pro está debajo de la superficie. Es el primer teléfono del mundo con un sistema de disipación de calor por cambio de fase dual, que combina una cámara de vapor con materiales de grado aeroespacial. El resultado: una reducción de temperatura de hasta 2,5°C más que el Mate 70 Pro, lo que se traduce en mayor rendimiento sostenido durante sesiones intensas. El equipo tiene 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y rendimiento mejorado un 21% gracias a la tecnología Ark Engine, que promete inicio de aplicaciones más rápido y multitarea fluida.

El Mate más resistente hasta ahora

En durabilidad, el Mate 80 Pro también eleva el listón de la serie. Incluye cubierta trasera de fibra vegana cinco veces más resistente a impactos, marco de aluminio con un 39% más de rigidez, Kunlun Glass de 2ª generación 20 veces más resistente a caídas, y certificación IP59 + IP58. Esta última combinación permite soportar agua a alta presión y sumersiones de hasta 6 metros de profundidad, un estándar superior al habitual en la categoría.

Cámara True-to-Colour

El módulo de cámara es el otro gran argumento del equipo. El Mate 80 Pro integra la tecnología True-to-Colour, que captura el color con un 44% más de precisión que la cámara Ultra Chroma del Mate X6. El sistema trasero incluye tres cámaras RYYB de hasta 50 MP con estabilización óptica, gran angular de 40 MP y telefoto macro con zoom óptico 4X. Todas activan automáticamente la tecnología de color exclusiva.

Batería y carga

El equipo tiene una batería de 5.750 mAh con carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 80 W. Huawei no confirmó aún fecha exacta ni precio para el mercado argentino, pero anticipó que el lanzamiento oficial se realizará en un evento presencial próximamente, donde se presentará junto a otras novedades de la marca en el país.