El documental de Yiya Murano revela la mentira sobre el cianuro en las masas: cómo mató a sus amigas "La envenenadora de Monserrat"

Yiya Murano: el mito de las masas envenenadas y la verdad detrás de "la envenenadora de Monserrat".

Este jueves 23 de abril Netflix estrena el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té que sigue uno de los casos más macabros de la historia criminal argentina. La película pone fin a uno de los mitos más famosos sobre la asesina serial: las masas envenenadas y el modus operandi de Yiya para matar a sus víctimas.

La película documental que dirige Alejandro Hartmann aborda uno de los mitos en torno al modus operandi de Yiya Murano para matar a sus amigas, a las que les debía dinero. En la autopsia de Carmen Zulema Del Giorgio de Venturino, la última víctima en morir, se determinó que había sido envenenada con cianuro. Las dudas sobre su muerte llevaron a que la Justicia exhumara los cuerpos de Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala, quienes tenían relación con Murano y habían fallecido un mes antes.

En los cuerpos de las mujeres se determinó que había restos de cianuro. El común denominador de las tres mujeres es que todas compartieron un té con Yiya. Pero en la cultura popular se extendió la versión de que el veneno fue colocado en las masitas, cuando los expertos coincidieron en que lo más probable había sido que lo hubiera colocado en los saquitos de té, que disimularon el amargo gusto del cianuro.

Yiya Murano envenenó a sus amigas para ocultar sus estafas económicas en la Argentina dictatorial de fines de los 70, convirtiéndose en una leyenda oscura de la cultura popular. Ya libre, en los 90, hizo de los sets de TV su escenario transformándose en un ícono pop. El carisma, humor y desparpajo de “la Yiya” prevaleció sobre los reclamos de las familias de las víctimas y hasta el día de hoy su propio hijo, Martín Murano, lucha por exponer el verdadero rostro de su madre.

Los entrevistados del nuevo documental de Netflix sobre Yiya Murano son: Martín Murano (hijo de Yiya), Horacio Romeo, José Massoni, Jorge Arona, Virginia Messi, Jorge Ávalos, Jorge Arévalo, Mariana Olivera Venturini, Eloy Ayala, Martín Olivera Venturini, Osvaldo Bazán, Rodolfo Palacios, Candelaria Botto, Dr. Fernando Cardini, Lía Salgado y Chiche Gelblung.

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