Rusia repele un ataque con drones en la región de Leningrado antes del foro económico

Una densa columna de humo se eleva hacia el distrito de Kirovsky, como se ve desde el centro de San Petersburgo, Rusia

Rusia ​derribó durante la noche 50 drones sobre la región de Leningrado, al noroeste de Moscú, y sigue repeliendo presuntos ataques ucranianos, dijo el miércoles ‌el gobernador Alexander Drozdenko, justo cuando ‌estaba a punto de comenzar un importante foro económico anual.

La región de Leningrado, donde se encuentran infraestructuras clave para la exportación de energía y una importante refinería de petróleo, acoge a partir del miércoles en San Petersburgo la conferencia económica, el "Davos ruso" del presidente Vladimir Putin.

El foro de inversión, el quinto desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, se inaugura apenas unas horas después de ​un mortífero ataque ruso ⁠con drones y misiles contra Kiev, que Moscú calificó de respuesta a un ‌ataque mortal contra una residencia de estudiantes en Lugansk, controlada por ⁠el Kremlin.

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Putin pronunciará su discurso de apertura ⁠el viernes en una sesión a la que también asistirán los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, así como el vicepresidente de China y el ministro de Energía de ⁠Arabia Saudita, según muestra el programa. También se espera que asistan al foro ​un destacado influencer estadounidense de derecha, un alto cargo ‌estadounidense en activo y un multimillonario alemán ‌del sector minorista.

En San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia ⁠y ciudad natal de Putin, el aeropuerto de Pulkovo restringió temporalmente los vuelos, según informó la autoridad de aviación rusa Rosaviatsia a través de la aplicación de mensajería Telegram. Más de 30 vuelos sufrieron retrasos o fueron cancelados, informaron los medios ​de comunicación ‌locales.

San Petersburgo ha puesto en marcha medidas de seguridad exhaustivas de cara al evento, dijo Alexander Beglov, gobernador de la ciudad, a la agencia de noticias RIA.

"Se han tenido plenamente en cuenta todos los nuevos retos. Las fuerzas del orden han destinado personal y equipos para garantizar ⁠la seguridad y el orden públicos", dijo.

Ucrania ha intensificado recientemente los ataques contra la infraestructura energética rusa en un intento de privar a Moscú de ingresos. El martes, atacó con drones la refinería de petróleo de exportación de Ilsky, en el sur de Rusia.

Al menos 20 drones que se dirigían a Moscú fueron derribados durante la noche, según informó el alcalde Serguéi Sobyanin en Telegram. En la región central rusa de Tambov, ‌las instalaciones anexas de una planta industrial en la ciudad de Michurinsk sufrieron daños, informó el gobernador en Telegram.

Las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia, miembro de la UE y la OTAN, emitieron brevemente una alerta por violación del espacio aéreo para el municipio de Aluksne, cerca de la frontera rusa, el miércoles por la mañana, antes de ‌retirarla.

Un ataque con drones ucranianos causó siete muertos y otros once heridos el miércoles en una zona controlada por Rusia de la región oriental ucraniana de Donetsk, según el jefe ‌de la región, ⁠nombrado por el Kremlin.

Denis Pushilin, en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram, dijo que el dron impactó en un autobús ​de pasajeros que circulaba entre Moscú y Simferópol, en la Crimea ocupada por Rusia.

Reuters no pudo verificar de forma independiente todas las informaciones.

(Reportaje de Jekaterīna Golubkova en Tokio; edición de Jacqueline Wong y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)