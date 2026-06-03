La actividad empresarial de la eurozona se debilita en mayo ante el repunte de la inflación

FOTO DE ARCHIVO. Personas caminan junto a los rascacielos del distrito financiero y comercial de La Défense en Puteaux, cerca de París, Francia

La actividad ​del sector privado de la zona euro se contrajo en mayo al ritmo más rápido en 18 meses, ya que el debilitamiento de la demanda de ‌bienes y servicios —un indicador clave ‌de la salud económica— arrastró la producción a la baja por segundo mes consecutivo, mientras que las presiones de costes alcanzaron su nivel más alto en más de tres años, según una encuesta publicada el miércoles.

El índice PMI compuesto de producción de la zona euro de S&P Global cayó a 48,5 en mayo, desde los 48,8 de abril, su lectura más baja desde noviembre de 2024, aunque por encima de una ​estimación preliminar de 47,5. El ⁠PMI general de servicios subió marginalmente a 47,7, desde 47,6, superando la cifra ‌preliminar de 46,4.

Una lectura inferior a 50,0 señala contracción.

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"Puesto que la ⁠actividad empresarial en la zona euro cayó por ⁠segundo mes consecutivo en mayo, parece cada vez más probable que la economía entre en territorio de contracción en el segundo trimestre. Los datos del índice PMI señalan una ⁠caída trimestral del PIB del 0,2%, salvo que se produzca un cambio significativo ​en junio", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de ‌S&P Global Market Intelligence.

Los nuevos pedidos totales ‌cayeron por tercer mes consecutivo, con el segundo ritmo de descenso más pronunciado ⁠desde noviembre de 2024. La demanda externa resultó ser un lastre mayor, con los pedidos de exportación bajando al ritmo más rápido en lo que va de año.

El deterioro se concentró en las dos mayores economías del bloque. Alemania y Francia registraron ​contracciones de la ‌actividad del sector privado, mientras que Italia y España anotaron expansiones marginales.

Los costes de los insumos subieron a su ritmo más pronunciado en tres años y medio, mientras que los precios cobrados a los clientes treparon a un máximo de 38 meses, el tercer mes consecutivo de aceleración de ⁠la inflación de los precios de producción. Esto se produce después de que la inflación de mayo saltara al 3,2%, según datos publicados el martes, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, con una nueva subida prevista mientras la guerra en Oriente Medio eleva los precios de los combustibles.

El BCE ha señalado que se han intensificado los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento, lo que ‌coloca a las autoridades monetarias en una posición difícil. Algunos economistas dicen que la reunión de junio del banco será la que habrá que vigilar, con una posible subida de 25 puntos básicos para llevar su tipo de interés de referencia al 2,25%, aunque otros afirmaron que el banco debería actuar con cautela antes de elevar los tipos cuando la ‌economía parece estar estancándose y la confianza de los consumidores se debilita.

Con el descenso de los nuevos negocios, las empresas informaron de un aumento de la capacidad ociosa. La pérdida de ‌empleos se aceleró a ⁠su ritmo más rápido en cinco años y medio, aunque la tasa de reducción de plantillas siguió siendo leve.

La confianza empresarial se recuperó ​modestamente desde abril, mostró la encuesta, pero siguió siendo débil en términos históricos y muy por debajo de los niveles observados antes del estallido de la guerra en Oriente Medio.

Con información de Reuters