Sorpresa: revelaron quién sería la nueva pareja de Facundo Arana al aire

La polémica en torno a Facundo Arana tomó un nuevo rumbo y esta vez el amor es protagonista.

Luego de que trascendieran varios rumores sobre una posible reconciliación con María Susini, una nueva polémica volvió a poner a Facundo Arana en el centro de la farándula. En las últimas horas, surgió una versión que dio un giro inesperado y asegura que el actor estaría iniciando un vínculo amoroso con otra persona.

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias sostuvo que Arana estaría comenzando una relación con Paula Barbini, una artista plástica, madre de dos hijos adolescentes y autora del libro La dislexia, mis hijos y yo.

Si bien explicó que la información le había llegado tiempo atrás, aseguró que recién ahora pudo confirmarla: “Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla”.

Luego agregó: “Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas. Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos”.

La separación de Facundo Arana y María Susini

Tras 20 años juntos y tres hijos en común, India, Yaco y Moro, la relación entre Facundo Arana y María Susini llegó a su fin a comienzos de este año. En ese sentido, durante una transmisión de LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.

Asimismo continuó: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”. Por otro lado, Ángel de Brito explicó en Bondi Live que estaba todo bien entre ellos y que la separación no estuvo marcada por conflictos graves ni terceros en discordia.

