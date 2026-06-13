“Volvieron”: sorpresivo regreso de una de las parejas más famosas de Argentina

Volvió una de las parejas más queridas en Argentina.

A pocos meses de que trascendiera el final de su matrimonio, todo indica que Facundo Arana y María Susini decidieron darse una nueva oportunidad. La separación había salido a la luz en enero de 2026, tras más de dos décadas juntos y tres hijos en común, y había sorprendido a todo el ambiente.

La información se conoció este jueves en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa presentó un enigmático antes de revelar los nombres. "Estuvieron casados 20 años. Ella es conductora, él es un famoso actor", lanzó para abrir el juego. El nombre se le escapó antes de tiempo y el piso estalló en gritos, mientras admitía que la data le costó confirmar.

Facundo Arana y María Susini habrían vuelto.

Cómo se dio el reencuentro

Según el panelista, la reconciliación llegó después de varios meses de distancia y se gestó por motivos familiares. "La persona que me había hablado en su momento de la separación me había dicho que la decisión había sido más de ella, que quería estar sola y ver qué le pasaba", recordó. Y completó: "En el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor".

Fue el propio Ochoa quien, en enero pasado, había dado a conocer la ruptura. En aquel momento descartó la existencia de terceros y la atribuyó a un desgaste sentimental: "Se separaron bien. Llegaron a un acuerdo, una conciliación", sostuvo entonces.

El panelista también había deslizado que la decisión había pesado más sobre uno de los dos. "Se le terminó más a ella… Él estaba para seguir", apuntó en aquella oportunidad, una versión que ahora cobra otro sentido.

Un vínculo que nunca se cortó del todo

Pese a la ruptura, la pareja se había mostrado cerca durante el verano, se los vio juntos en Mar del Plata, y mantuvo el diálogo por sus hijos. Ese clima de buena relación, sumado a una serie de cuestiones familiares, habría sido la antesala del regreso.

Arana y Susini construyeron una de las historias más recordadas del espectáculo argentino: más de veinte años juntos, tres hijos —India, Yaco y Moro— y hasta una propuesta de casamiento en la cima del Everest. Por ahora, ninguno de los dos se refirió públicamente a la reconciliación que difundió LAM.