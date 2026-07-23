Fenómeno El Niño: preocupación en Corrientes por una posible suba de casos de dengue tras el evento climático

Un evento meteorológico sin precedentes históricos recientes amenaza con desconfigurar el mapa productivo nacional. El fenómeno de "El Niño", que ya muestra anomalías térmicas inéditas en el Océano Pacífico, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias de la provincia de Corrientes. El ministro de Salud Pública local, Emilio Lanari, advirtió que la gestión monitorea de cerca la evolución del evento climático y anticipó que el incremento de precipitaciones y temperaturas elevará el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue.

"Estamos viendo todo lo que es el fenómeno de El Niño. Sabemos que va a haber calor y aumento de lluvias, indefectiblemente vendrá el dengue", aseguró Lanari. Ante esta perspectiva, Salud Pública trabaja en la logística preventiva y en el aseguramiento de insumos: "Estamos viendo la provisión de vacunas disponibles y analizando aumentar las dosis para cuando llegue la temporada crítica, porque va a ser un fenómeno post Niño seguro", explicó el titular de la cartera sanitaria según lo detallado por Perfil.

De acuerdo con las últimas proyecciones del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, el calentamiento del Océano Pacífico alcanzará su punto máximo entre octubre y diciembre de 2026. Los expertos advierten que esta edición de El Niño podría consolidarse como una de las más intensas de las que se tenga registro técnico.

En la provincia de Corrientes, durante la temporada de mayor circulación (2024-2025) y el cierre de esa etapa, se registraron aproximadamente 580 casos confirmados de dengue. A nivel general en el NEA, que incluye a Chaco, Formosa y Misiones, la tasa acumulada se ubicó en 12 casos cada 100.000 habitantes, manteniéndose en un escenario de menor impacto respecto al centro del país y la región del NOA.

¿Qué es el fenómeno de "El Niño" y por qué este año es histórico?

El fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un evento climático global caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales en el Océano Pacífico tropical. Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.

De acuerdo con un análisis de la consultora Epyca basado en datos meteorológicos globales, la edición 2026-2027 perfila como un "Súper El Niño". La temperatura del mar en la región clave del Pacífico ya superó el umbral crítico, por encima de lo habitual, desarrollándose a una velocidad inédita en los últimos 150 años. Los modelos predictivos prevén un pico de de anomalía que supera con creces los récords históricos previos de 2015/2016 y 1877/1878.

Pico máximo histórico (2015/2016): +2,75 °C

Proyección Súper El Niño (2026/2027): +3,60 °C

Diferencia proyectada sobre el récord: +0,80 °C

Prevención y antecedentes en la provincia de Corrientes

Pese al escenario climático adverso proyectado para el cierre del año, el ministro Lanari transmitió tranquilidad al repasar los indicadores epidemiológicos vigentes. El ministro remarcó que la provincia "mejoró muchísimo" en materia de concientización comunitaria y cobertura de inmunización, destacando que durante los meses transcurridos de 2026 "solo hubo tres casos confirmados" de dengue en el territorio provincial.

El funcionario atribuyó este escenario favorable al esquema de abordaje territorial diseñado de forma anticipada durante la gestión de su antecesor en el cargo, Ricardo Cardozo. Según precisó Lanari, el programa combinó operativos intensivos de descacharrado urbano, eliminación de criaderos domiciliarios y la aplicación estratificada de dosis contra la enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti.