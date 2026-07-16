Crisis económica de Milei: luego de tres décadas, cerró un histórico hotel en Corrientes

La recesión no da tregua y se cobra una nueva víctima en el sector turístico. Luego de tres décadas de actividad, el emblemático Hotel El Solar, ubicado en la ciudad correntina de Bella Vista, anunció que dejará de funcionar de manera definitiva esta semana. La decisión de la empresa propietaria expone de forma dramática la insostenible pérdida de rentabilidad y la constante caída de la demanda que asfixia a la hotelería tradicional.

La decisión fue adoptada por la empresa propietaria, que argumentó que la actividad hotelera dejó de ser rentable como consecuencia de una sostenida caída en la demanda registrada durante los últimos años. Las medidas del Gobierno nacional impactaron directamente en la industria turística, ya que los costos se volvieron muy altos lo cual hace que crezcan los viajes al exterior y vengan menos turistas internacionales.

Amílcar Fernández, trabajador del establecimiento, quien explicó en declaraciones que el personal fue informado sobre el cierre y que el hotel continuará recibiendo huéspedes únicamente hasta el próximo viernes. "Nos comunicaron desde la empresa que se realizará el cierre definitivo de la actividad del hotel", señaló en declaraciones para un medio local.

La situación económica del establecimiento era analizada desde hacía tiempo y las dificultades para sostener el funcionamiento se profundizaron de manera progresiva hasta hacer inviable su continuidad. El Hotel El Solar se consolidó como uno de los alojamientos más reconocidos de Bella Vista gracias a su arquitectura de estilo clásico y colonial y a su característico mobiliario de algarrobo, convirtiéndose en una referencia para quienes visitaban la ciudad.

Dos emblemáticos hoteles de Entre Ríos cerraron las puertas

A comienzos de julio, otros dos emblemáticos hoteles en Entre Ríos también debieron cerrar sus puertas: "El Molino" de Victoria y "Posta del Sol" de Paraná. La triste decisión fue confirmada por fuentes de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y por operadores ligados a ambos emprendimientos al medio local El Entre Ríos.

En el último fin de semana largo la provincia tuvo sólo el 55 por ciento de ocupación y las reservas para las vacaciones de invierno están en apenas un 25 por ciento. Además del movimiento del turismo, muchos recortan el ocio por el mal momento económico.

“Los clientes nuestros son los trabajadores de las otras economías, con lo cual cuando el escenario es malo dejan de volcar sus inversiones en nuestra actividad. Estamos viviendo una pandemia sin virus", sostuvo el secretario General de Uthgra de Paraná y director del Empatur, José Trlin Carelli.

En ese sentido, afirmó en diálogo con Radio UNER que la hotelería lo siente más que la gastronomía y lamentó que estos dos hotel que cerraron sus puertas se suman a otros dos (Hotel Plaza Jardín y Don Marcos) que corrieron la misma suerte y dejaron a decenas de trabajadores en la calle. "La capacidad hotelera en Paraná viene siendo muy afectada", subrayó.

El Molino era uno de los complejos turísticos más conocidos de Victoria y cerró tras casi 25 años. "Hubo un alza importante de costos energéticos y salarios, a la par de una recesión fuerte del turismo local. Ayudó también el mal estado de la rutas y no hubo tampoco ayuda del Estado o del municipio, algún tipo de alivio tributario o del estilo", explicó uno de los dueños del lugar Estanislao Atencio.