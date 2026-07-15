Por qué Erling Haaland juega en Noruega si nació en Inglaterra: el curioso motivo

Erling Haaland fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, a pesar de que Noruega quedó fuera del torneo en cuartos de final. El delantero del Manchester City encabezó la histórica campaña de su selección, que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años y alcanzó, por primera vez en su historia, esa instancia. Sin embargo, el futbolista nació en Inglaterra.

Justamente, la selección escandinava logró dejar afuera a Brasil en octavos de final y después encontró la derrota al enfrentarse contra el combinado inglés, en un partido ajustado que se definió en el alargue y terminó 2 a 1.

¿Por qué Haaland juega en Noruega si nació en Inglaterra?

A pesar de haber generado una revolución en redes sociales por su carisma, juego futbolístico y su pelo, Haaland llamó la atención de muchos futboleros porque es inglés, pero defiente la camiseta noruega. Lo cierto es que el futbolista nació hace 25 años en Inglaterra porque su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el Leeds United. Haaland padre es noruego y desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol inglés, primero en el propio Leeds United y luego en otros clubes de la Premier League, lo que explica que su hijo haya nacido allí.

Si bien nació en Inglaterra, Haaland creció y desarrolló su carrera en Noruega

Sin embargo, el lugar de nacimiento geográfico de Erling no definió su identidad futbolística, ya que creció en Noruega. Su familia regresó a Noruega cuando él tenía apenas tres años, por lo que se formó y desarrolló sus primeros pasos como jugador en suelo escandinavo, en la localidad de Bryne. Esa crianza resultó determinante a la hora de definir su futuro en las selecciones nacionales.

Por qué puede defender la camiseta de Noruega si no nació en el país: las reglas de la FIFA

Las normas de elegibilidad de la FIFA permiten que un futbolista pueda representar a un país distinto al de su nacimiento cuando existen vínculos familiares directos, como la nacionalidad de sus padres, o cuando ha residido en ese territorio durante un período prolongado.

En el caso de Haaland, ambas condiciones se cumplían: su padre es noruego y él mismo se crió en Noruega desde la primera infancia. Esa combinación de factores lo habilitó a optar por la selección escandinava, camiseta que viste desde sus divisiones juveniles.

Más allá de la anécdota sobre su lugar de nacimiento, el delantero dejó en claro en distintas ocasiones que su identidad futbolística está completamente ligada a Noruega. Tras la eliminación en el Mundial 2026, Haaland destacó que el mayor logro de su selección fue haber logrado visibilidad internacional para el país, por fuera del resultado deportivo final.