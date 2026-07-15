Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 15 de julio

A las 13:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta 16°C con cielo cubierto en Capital Federal. La sensación térmica se mantiene en 16°C, mientras la humedad alcanza el 68% y la nubosidad cubre el 100% del cielo.

La probabilidad de lluvia es 0% y el punto de rocío se ubica en 10°C. La visibilidad es óptima, con 50 km de alcance. El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas que llegan a los 29 km/h.

La presión atmosférica es de 1012 hPa y la cota de nieve se encuentra a 4500 metros. Sin niebla registrada. Una tarde fresca y estable, ideal para actividades sin temor a precipitaciones.