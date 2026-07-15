Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 15 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 3 minutos
Cielo cubierto y 16°C: así amanece la tarde en Capital Federal
A las 13:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta 16°C con cielo cubierto en Capital Federal. La sensación térmica se mantiene en 16°C, mientras la humedad alcanza el 68% y la nubosidad cubre el 100% del cielo.
La probabilidad de lluvia es 0% y el punto de rocío se ubica en 10°C. La visibilidad es óptima, con 50 km de alcance. El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas que llegan a los 29 km/h.
La presión atmosférica es de 1012 hPa y la cota de nieve se encuentra a 4500 metros. Sin niebla registrada. Una tarde fresca y estable, ideal para actividades sin temor a precipitaciones.
Hace 17 minutos
Cielo cubierto, 16° y sin lluvia: la tarde porteña sin sorpresas
A las 13:00 de este miércoles, el cielo cubierto domina el horizonte porteño con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 16°, lo que indica una jornada sin cambios bruscos.
La probabilidad de lluvia es nula, con un 0% de chances, y la humedad alcanza el 68%. La visibilidad es excelente: 50 km. El viento sopla a 12 km/h, aunque las ráfagas alcanzan los 29 km/h, por lo que se recomienda precaución con objetos sueltos.
La presión atmosférica se ubica en 1012 hPa y la cota de nieve está a 4500 metros. Sin niebla a la vista, el día se mantiene estable para las actividades al aire libre.
Hace 20 horas
Chau frío: confirman hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
La temperatura irán en aumento en los próximos días, alcanzando valores inusuales para la época del año. Se esperan máximas de 34 grados.
06:08 | 14/07/2026
Cómo continúa el clima este martes en el AMBA
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Un incendio forestal arrasa cerca de París mientras ola de calor azota Europa
Los bomberos franceses luchan contra el incendio forestal de Fontainebleau, cerca de París.
10:20 | 13/07/2026
Cómo continúa el clima este lunes: neblinas y bajas temperaturas
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
10:14 | 13/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este sábado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:28 | 12/07/2026
Vuelven las tardes agradables y las tormentas al AMBA
El domingo terminará con un ambiente invernal, pero el inicio de la siguiente semana traerá condiciones agradables y un ascenso de temperaturas en medio de in invierno intenso. Qué traerá la zona de altas presiones ubicada frente a las costas de Brasil y Uruguay.
14:09 | 12/07/2026
Cómo estará el clima este domingo en CABA y el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
El tifón Bavi azota el este de China y amenaza con varios días de fuertes lluvias
Daños causados por el tifón Bavi en Wenzhou
China evacúa a más de un millón de personas ante la llegada del tifón Bavi
Agricultores colocan bandejas de plántulas de arroz en un campo de arroz antes de la llegada del tifón Bavi a Wenzhou.
20:56 | 10/07/2026
Alerta por nueva masa de aire polar: frío, nieve y viento fuerte en Argentina
Tras días de intenso frío, Argentina enfrentará 72 horas con bajas temperaturas, heladas, lluvias, nevadas y fuertes vientos. Enterate qué zonas serán las más afectadas.
Una nueva masa de aire polar avanza sobre el país.
China y la frontera EEUU-México sufrieron tormentas de polvo sin precedentes en 2025, según la ONU
FOTO DE ARCHIVO.Una imagen tomada desde un dron muestra una tormenta de polvo en Monterrey, México
06:52 | 10/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
El Niño se intensificará hasta finales de año: CPC de EEUU
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre busca entre la madera arrastrada por el mar en Capitola, California
Europa occidental registra el mes de junio más caluroso de la historia, según científicos de la UE
Rebeca Guzmán y Jhanines Rivera se refrescan en una fuente del parque Madrid Río durante una ola de calor en Madrid, España