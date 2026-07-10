FOTO DE ARCHIVO.Una imagen tomada desde un dron muestra una tormenta de polvo en Monterrey, México

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 10 jul (Reuters) - Tormentas de arena y polvo sin precedentes azotaron algunas zonas de China ‌y la región ‌fronteriza entre Estados Unidos y México en 2025, lo que provocó trastornos en el transporte y causó daños a la salud y al medio ambiente, dijo el viernes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un nuevo informe.

En abril de 2025, el polvo ​procedente de Mongolia ⁠desencadenó la peor tormenta de arena y ‌polvo de China en una década, según ⁠el informe, si se ⁠tiene en cuenta su intensidad, duración y alcance geográfico.

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A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y ⁠México, las tormentas de polvo fueron inusualmente ​frecuentes e intensas. El Paso, en ‌Texas, registró 50 días ‌con condiciones meteorológicas de polvo en 2025, más ⁠del doble de la media anual y la cifra más alta desde la catástrofe del "Dust Bowl" ("Tazón de Polvo") de la década de 1930, ​según el ‌informe de la OMM.

Los niveles medios de polvo más elevados del mundo siguieron concentrándose en la Depresión de Bodélé, en Chad, una de las regiones con mayor actividad ⁠de polvo del planeta.

Cada año entran en la atmósfera alrededor de 2.000 millones de toneladas de polvo, gran parte del cual procede de las principales regiones desérticas, como el Sáhara, el Gobi y el desierto de Arabia.

Aunque el transporte de polvo es un proceso ‌natural, factores como la sequía, la mala gestión del suelo y la degradación medioambiental están contribuyendo al problema, señaló la agencia meteorológica de las Naciones Unidas en su último informe.

Señaló que, aunque las concentraciones ‌medias globales de polvo se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto al año anterior, los graves episodios regionales de ‌polvo pusieron de ⁠relieve los crecientes riesgos que plantean las tormentas de arena y polvo, que ​afectan a más de 150 países de todo el mundo.

Con información de Reuters