Cómo pedir la vacuna antigripal gratis de PAMI sin salir de tu casa

PAMI ofrece vacunación gratuita para afiliados con dificultades permanentes o temporarias de movilidad.

La llegada de las bajas temperaturas volvió a poner el foco en la prevención de la gripe, especialmente entre las personas mayores. En ese contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente su campaña de vacunación antigripal gratuita y ofrece una alternativa para quienes no pueden trasladarse: la aplicación de la dosis en el domicilio. El servicio está destinado a afiliados con dificultades de movilidad y a otros grupos específicos que requieren asistencia.

Quiénes pueden recibir la vacuna antigripal en su casa

La vacunación domiciliaria está pensada para afiliados que, por distintos motivos, no pueden acercarse a una farmacia habilitada. De esta manera, PAMI busca garantizar el acceso a la inmunización sin que las limitaciones de movilidad representen un obstáculo.

Además de las personas que no pueden salir de sus hogares, el beneficio alcanza a quienes viven en instituciones cerradas, como residencias de larga estadía, centros para personas con discapacidad o establecimientos de salud mental. También incluye a pacientes que reciben tratamiento en centros de diálisis.

La aplicación de la vacuna en el domicilio es gratuita y forma parte de la campaña anual de prevención impulsada por el organismo.

Cómo solicitar la vacunación a domicilio

Para acceder a este servicio, los afiliados o una persona de su entorno deben comunicarse telefónicamente con la línea 138. El trámite puede ser realizado por un familiar, un allegado o por el propio beneficiario.

Al momento de hacer la solicitud será necesario contar con los datos de la persona afiliada para iniciar la gestión y coordinar la vacunación. Esta modalidad busca facilitar el acceso a la vacuna durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios, cuando aumentan los casos de gripe y otras enfermedades estacionales.

El trámite puede iniciarlo un familiar, allegado o la persona afiliada directamente.

Cómo es la vacunación para quienes pueden acercarse a una farmacia

PAMI también continúa con la aplicación de la vacuna en su red de más de mil farmacias adheridas. En estos casos, los afiliados no necesitan solicitar un turno previo para recibir la dosis.

Las personas mayores de 65 años únicamente deben presentarse con la documentación requerida. En cambio, quienes tienen menos de esa edad deberán acreditar que integran un grupo de riesgo mediante una orden médica que indique su diagnóstico.

Esta modalidad permite agilizar la vacunación y ampliar la cobertura entre los afiliados durante la campaña.

La campaña busca prevenir complicaciones respiratorias durante los meses de temperaturas más bajas.

Qué documentación hay que presentar

Para acceder a la vacuna antigripal es necesario contar con el Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación a PAMI. En el caso de las personas menores de 65 años, también será obligatoria una orden médica que certifique la condición de riesgo que habilita la vacunación gratuita.

Con estas opciones, tanto en farmacias como a domicilio, PAMI busca que todos sus afiliados puedan acceder a la vacuna antigripal durante la temporada de frío, reforzando la prevención frente a una de las enfermedades respiratorias más frecuentes del invierno.