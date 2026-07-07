Quintela se reunió con Germán Martínez y reforzó su apuesta por la unidad del peronismo rumbo a 2027

En el marco de los encuentros que realiza Ricardo Quintela para analizar el escenario político que enfrenta el peronismo de cara al 2027, el mandatario de La Rioja recibió al jefe de Bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. "Los grandes desafíos también se enfrentan construyendo acuerdos", detalló el mandatario sobre el encuentro.

En sus redes sociales, Quintela detalló que la reunión tuvo como objetivo "seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Congreso" y La Rioja. Así, detalló los ejes más sobresalientes del mismo: "Compartimos una agenda de trabajo centrada en la defensa del federalismo, el fortalecimiento de las provincias y la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo, el empleo y más oportunidades para las argentinas y los argentinos".

"Estoy convencido de que el diálogo, la unidad y el compromiso siguen siendo el camino para construir el país que queremos", concluyó.

Un llamado a la unidad con proyección nacional

El gobernador Ricardo Quintela volvió a insistir en la necesidad de fortalecer la unidad política como eje para el futuro del país. Días atrás, durante la inauguración del Complejo Cultural "Manka Fiesta" en La Quiaca, sostuvo que es momento de avanzar en la reorganización del movimiento peronista con vistas a las elecciones de 2027.

"Vamos a contribuir a la unidad, primero de nuestro movimiento y después de todos los argentinos, para recuperar la patria y ponerla al servicio de nuestra gente", expresó el mandatario durante el acto realizado en el Pórtico Norte de la Patria. En ese marco, remarcó el papel estratégico del Norte Grande y la necesidad de construir una agenda común entre las provincias frente al escenario nacional marcado por la paralización de la obra pública.

La actividad contó con la participación del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en un gesto de articulación institucional entre mandatarios de distintos espacios políticos. También estuvo presente la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, lo que reforzó el perfil federal del encuentro.

En su discurso, Quintela amplió el alcance de su planteo y sostuvo que el norte argentino debe asumir un rol protagónico en la reconstrucción del país. "Tenemos la obligación de trabajar por la unidad de todos los jujeños, salteños, tucumanos y de todo el país", afirmó.

Asimismo, vinculó la situación económica con el debate sobre el papel del Estado, al reivindicar la inversión en obra pública como motor del desarrollo y cuestionar las políticas de ajuste que, según señaló, afectan a las provincias.

Como cierre de su mensaje, el gobernador amplió el llamado a la unidad más allá del peronismo. "La unidad no es solo del peronismo, es de todas las argentinas y los argentinos", concluyó, al plantear una convocatoria de alcance nacional para enfrentar el contexto actual.