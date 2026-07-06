Ataque con drones israelíes mata a cuatro personas en sur del Líbano, según medios libaneses

En Tiro, se exponen cabezas de maniquí en el interior de una tienda de ropa que ha reabierto sus puertas y cuyos escaparates han sufrido daños por la explosión.

Cuatro personas murieron el lunes a causa de ‌un ataque con ‌un dron israelí contra un vehículo en Nabatieh, en el sur del Líbano, según informó la agencia estatal de noticias libanesa, mientras fuentes de ​seguridad libanesas señalaron ⁠que se trataba del ‌ataque más mortífero de ⁠este tipo en ⁠varias semanas.

El ejército israelí afirmó que estaba verificando la información.

Israel ocupa una ⁠franja del sur del ​Líbano desde el inicio ‌de la guerra ‌con Hezbolá, que comenzó el ⁠2 de marzo, cuando el grupo respaldado por Teherán abrió fuego contra Israel tras ​los ‌ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La intensidad de las hostilidades disminuyó el mes pasado, ya que ⁠Irán insistió en su exigencia de un alto el fuego en el Líbano durante las conversaciones con Estados Unidos e Israel redujo sus ataques en el Líbano ‌a instancias de Washington.

Un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, firmado el mes pasado, exige a ambos países y a ‌sus aliados que pongan fin a las operaciones militares en todos ‌los frentes, ⁠incluido el Líbano.

Con información de Reuters