Ataque con drones israelíes mata a cuatro personas en sur del Líbano, según medios libaneses

Cuatro personas murieron el lunes a causa de un ataque con un dron israelí contra un vehículo en Nabatieh, en el sur del Líbano, según informó la agencia estatal de noticias libanesa, mientras fuentes de seguridad libanesas señalaron que se trataba del ataque más mortífero de este tipo en varias semanas.
El ejército israelí afirmó que estaba verificando la información.
Israel ocupa una franja del sur del Líbano desde el inicio de la guerra con Hezbolá, que comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo respaldado por Teherán abrió fuego contra Israel tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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La intensidad de las hostilidades disminuyó el mes pasado, ya que Irán insistió en su exigencia de un alto el fuego en el Líbano durante las conversaciones con Estados Unidos e Israel redujo sus ataques en el Líbano a instancias de Washington.
Un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, firmado el mes pasado, exige a ambos países y a sus aliados que pongan fin a las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.
Con información de Reuters