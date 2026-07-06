La durísima respuesta de UEFA a FIFA por el caso Balogun en el Mundial 2026.

La UEFA, la máxima Federación de fútbol de Europa, salió al cruce de la FIFA por haberle levantado la sanción a Folarin Balogun en el Mundial 2026. El delantero de Estados Unidos había sido expulsado en el partido anterior ante Bosnia y no podía jugar los octavos de final ante Bélgica, pero sorpresivamente le levantaron la sanción de oficio, algo que no sucede casi nunca y mucho menos en una Copa del Mundo.

Después del agradecimiento público de Donald Trump a su amigo Gianni Infantino a través de la red social Thruth, ahora desde la UEFA, entidad que integra precisamente Bélgica, salieron al cruce con un escrito lapidario en sus canales oficiales. Allí, se despacharon con palabras contundentes y cerraron el escrito con el concepto de que se trato de una decisión "sin precedentes, incomprensible e injustificable".

La durísima respuesta de UEFA a FIFA por el caso Balogun en el Mundial 2026.

El comunicado de la UEFA vs. FIFA por el caso Balogun en el Mundial 2026

"La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad.

Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto.

Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tal sin precedentes, incomprensible e injustificable".

Polémica en el Mundial 2026: por qué Balogun no cumplirá fecha de suspensión contra Bélgica

La medida se apoya en el artículo 27 del mismo reglamento y funciona, en los hechos, como una condena en suspenso. El delantero podrá jugar normalmente el partido de octavos de final frente al equipo dirigido por Rudi García. Solo si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares, esa suspensión de un encuentro se hará efectiva, además de cualquier otra sanción que pudiera corresponder por la nueva falta.

La acción que originó la controversia ocurrió durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina, cuando Balogun fue expulsado con roja directa por el árbitro brasileño Raphael Claus tras una infracción sobre el defensor Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento específico del Mundial, ese tipo de expulsiones lleva aparejada automáticamente una fecha de suspensión.

Por eso la decisión del Comité Disciplinario llamó la atención, ya que la sanción no fue anulada ni revocada. Tampoco prosperó una apelación, porque el propio reglamento no la contempla. Lo que hizo la FIFA fue mantener la suspensión, pero diferir su cumplimiento bajo un régimen de prueba previsto por el Código Disciplinario.

Así, Estados Unidos recupera a uno de sus principales delanteros para un partido decisivo y, al mismo tiempo, la FIFA deja un precedente poco habitual en una Copa del Mundo: un futbolista expulsado con roja directa, sancionado con una fecha de suspensión, pero autorizado a jugar porque la ejecución de la pena quedó en suspenso.

El agradecimiento público de Trump a la FIFA por haberle quitado la roja a Balogun

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth.