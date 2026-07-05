Real Madrid ficha al lateral neerlandés Dumfries, procedente del Inter de Milán

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez contra Países Bajos

El ​Real Madrid fichó al lateral neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán, ‌con un contrato ‌de cuatro años, según anunció el domingo el club español.

Los clubes no han revelado los detalles económicos, pero según la prensa, el Real Madrid activó la cláusula de rescisión del jugador, de 30 años, por valor ​de 20 millones ⁠de euros (unos 22,9 millones de dólares).

Dumfries deja ‌el Inter tras cinco temporadas, luego ⁠de haber llegado procedente ⁠del PSV Eindhoven en 2021. Se consolidó como un lateral derecho fiable, disputando 207 partidos con ⁠el club italiano, en los que ​marcó 27 goles y dio ‌28 asistencias.

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El internacional neerlandés ‌ganó ocho trofeos con el Inter, entre ellos ⁠dos títulos de la Serie A y tres de la Coppa Italia. Desempeñó un papel clave en el doblete nacional que ​logró el ‌Inter en la temporada que acaba de concluir, al ganar tanto la Serie A como la Coppa Italia.

Dumfries es el cuarto fichaje del Real Madrid ⁠en este mercado de traspasos, tras Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, en un momento en el que el club busca reforzar su plantilla tras una decepcionante campaña 2025-26, en la que se quedó sin el título de ‌La Liga y fue eliminado de la Liga de Campeones en cuartos de final.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había prometido durante su campaña de reelección reforzar las opciones defensivas ‌del club, y había identificado a Dumfries como un objetivo clave.

Dumfries también formó parte de la ‌selección de Países ⁠Bajos en el Mundial, donde el equipo quedó eliminado al caer ante Marruecos ​en los dieciseisavos de final.

(1 dólar = 0,8745 euros)

Con información de Reuters