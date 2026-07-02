Un show de drones iluminará el cielo de Buenos Aires: cuándo es y dónde verlo gratis. Foto: ONTOP

La Ciudad de Buenos Aires será escenario de un espectáculo de drones sincronizados con música en el marco de los festejos por el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El mismo forma parte del festival Freedom 250, organizado por la Embajada estadounidense, y se realizará el sábado 4 de julio, de 15 a 19 h, en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould, frente al Planetario, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, vecinos y turistas podrán disfrutar de una programación abierta al público que busca acercar la cultura, la música y las tradiciones de los Estados Unidos. El momento más esperado será el show de drones, que transformará el cielo de Palermo con figuras inspiradas en la historia y los símbolos del país norteamericano.

Además del espectáculo aéreo, el festival contará con presentaciones musicales de rock, gospel y line dance, junto con juegos, actividades para todas las edades y propuestas recreativas pensadas para las familias. Asimismo, habrán paneles con información sobre visas, turismo, programas de estudio e intercambio y otras iniciativas que promueven el vínculo entre Argentina y los Estados Unidos.

Habrá un show de drones frente al Planetario Galileo Galilei.

La actividad forma parte de Freedom 250, un roadshow impulsado por la Embajada estadounidense que ya recorrió distintas provincias argentinas, entre ellas Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, Chubut, Santa Fe y Córdoba. En cada una de ellas, el Freedom Bus llevó propuestas culturales y educativas vinculadas con la historia y las costumbres de los Estados Unidos.

Sobre la actividad, que será gratuita, el embajador Peter Lamelas expresó: "Queremos que esta celebración sea una experiencia para disfrutar, compartir y descubrir un poco más de los Estados Unidos".

Cuándo y dónde será el show de drones

El festival Freedom 250 se realizará el sábado 4 de julio, entre las 15 y las 19 h, en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould, ubicada frente al Planetario Galileo Galilei, en el barrio porteño de Palermo.

A lo largo de la tarde, el público podrá recorrer los distintos espacios temáticos, participar de las actividades y disfrutar de los espectáculos musicales hasta llegar al esperado show de drones que iluminará el cielo. La entrada es libre y gratuita, por lo que no es necesario retirarlas con anticipación.