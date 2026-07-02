El templo budista escondido en Belgrano que pocos conocen y abre sus puertas gratis.

El Monasterio Fo Guang Shan, sede de la Asociación Budista IBPS Argentina, realizará una visita guiada gratuita el próximo viernes 3 de julio a las 10 h en su templo de Belgrano. La actividad permitirá conocer la historia de este espacio dedicado al budismo mahayana, sus prácticas y la comunidad que funciona en la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicado en Av. Crámer 1733, el templo forma parte de una red internacional de más de 200 sedes que promueven el budismo con un enfoque humanístico. Además de las actividades vinculadas a la espiritualidad, en su espacio se dictan cursos de meditación, budismo, yoga, tai-chi y terapias orientales.

La historia del templo Fo Guang Shan en Buenos Aires y cómo es

El templo o Monasterio Fo Guang Shan comenzó a desarrollarse en Argentina en 1992, luego de la visita del maestro Hsing Yun, quien impulsó la creación de la filial local de la Asociación Internacional Luz de Buda (BLIA) bajo la dirección de la maestra Chueh Cheng.

La organización forma parte de una corriente del budismo conocida como budismo humanístico, una mirada que busca trasladar las enseñanzas budistas a la vida cotidiana a través de valores como la compasión, la solidaridad y el crecimiento personal.

El templo actual, ubicado en la avenida Crámer, fue donado en 1996 por el señor Chang Sheng Kair y luego remodelado por el maestro Juei Ting. Finalmente, fue inaugurado el 1 de enero de 1997, convirtiéndose en un espacio de encuentro para la comunidad budista y para quienes buscan acercarse a esta tradición.

El Templo Fo Guang Shan Argentina abrirá sus puertas durante una visita guiada gratuita este viernes 3 de julio.

Desde su apertura, el lugar desarrolló distintas propuestas abiertas a la comunidad, con actividades orientadas tanto a la práctica espiritual como al bienestar físico y emocional. Entre ellas se encuentran talleres y cursos de meditación, yoga, tai-chi y terapias orientales.

En lo que respecta a su salón principal, este cuenta con diferentes imágenes y objetos simbólicos. Entre ellas se encuentra la figura de Buda Sakiamuni, el príncipe que abandonó sus riquezas para emprender una búsqueda espiritual hasta alcanzar la iluminación, y un pez de madera, que es utilizado durante las ceremonias y representa la importancia de permanecer despiertos y atentos a las propias acciones, palabras y pensamientos. Hay también un gong, tambores y campanas que acompañan las ceremonias.

La visita guiada será una oportunidad para conocer la arquitectura, la historia y el funcionamiento de este espacio ubicado en Belgrano, que integra una red internacional dedicada a la difusión de la filosofía budista. Se realizará el viernes 3 de julio a las 10 h en el Templo Fo Guang Shan, ubicado en Av. Crámer 1733, Belgrano. La entrada será libre y gratuita.