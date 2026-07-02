Nueva York se revoluciona ante la posible boda de Taylor Swift este fin de semana

FOTO DE ARCHIVO. Cartel en el que aparece Taylor Swift delante del Madison Square Garden, antes de la supuesta boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano Travis Kelce, en la ciudad de Nueva York, EEUU

Ya ​se han instalado las vallas, se han cerrado las calles y todo apunta a que este fin de semana se celebrará en Nueva York una gran boda entre dos megaestrellas: Taylor Swift y ‌Travis Kelce.

En el Madison Square Garden, los ‌trabajadores han estado trayendo comida y decoración para hacer que todo el recinto brille con luz propia. Las cámaras de medios de comunicación han captado follaje de adorno, una caja con la inscripción "fiesta en el jardín" y otra etiquetada como "carne de langosta". El calendario público del recinto no muestra ningún evento programado hasta el martes, un inusual parón de seis días durante un verano por lo demás repleto de conciertos, con solo alguna que otra noche sin reservas.

Varios medios de comunicación informaron de que Swift y Kelce celebrarán un evento para 100 personas ​en el pabellón deportivo el ⁠jueves, seguido de una celebración más multitudinaria ante 1.000 personas el viernes. La superestrella del pop y el ‌jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano no han confirmado cuándo ni dónde ⁠se casarán, y el representante de Swift no ha respondido a ⁠las solicitudes de comentarios de Reuters.

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La ciudad de Nueva York ya estaba efervescente por los grandes acontecimientos del fin de semana del Día de la Independencia de EEUU. El sábado, grandes veleros entrarán en el puerto de Nueva York ⁠para conmemorar el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, y el domingo está previsto un ​partido del Mundial de fútbol en la cercana Nueva Jersey. El miércoles, los ‌transeúntes se detuvieron para observar a una pareja de ‌temerarios rusos que escalaron hasta lo alto del Empire State Building y desplegaron una pancarta en ⁠la que se pedía la paz mundial.

MAMDANI DA UNA PISTA

Estos grandes eventos coinciden con unas altas temperaturas que han llevado a las autoridades municipales a declarar una emergencia por calor. Al preguntársele sobre una posible boda de Swift, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó el momento para instar a la gente a quedarse en ​casa para protegerse del ‌calor extremo.

"Si por casualidad usted se va a casar en el MSG, se quedará dentro y al fresco, y creo que es un buen ejemplo a seguir para toda la ciudad", declaró a los periodistas a principios de esta semana, refiriéndose al Madison Square Garden.

Reuters confirmó que una empresa de organización de eventos había solicitado un permiso para cerrar las calles alrededor del Garden desde ⁠el jueves hasta el mediodía del sábado. Esta semana se estaban instalando vallas alrededor de las entradas del recinto.

El recinto se encuentra sobre un importante nudo de transporte público, y el miércoles los transeúntes se detenían a observar los preparativos.

Se espera que cientos de agentes de las fuerzas del orden locales patrullen la zona, según informó el New York Times, basándose en la información de un memorándum titulado "Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden".

La comisaria del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo a los periodistas que los agentes estaban "siguiendo de cerca" un evento que tendrá ‌lugar en el Garden el viernes por la noche y que "por supuesto, habrá un dispositivo policial sobre el terreno". Un portavoz del departamento no respondió a la solicitud de información adicional de Reuters.

"LA BODA REAL DE ESTADOS UNIDOS"

La unión de la cantante de "Love Story" y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, apodada "la boda real de Estados Unidos", es una de las bodas de famosos más esperadas del siglo. Las especulaciones se han intensificado desde que la ‌pareja anunciara su compromiso en agosto, tras un noviazgo público que cautivó a los fans. Las cámaras captaron a Swift animando a Kelce en los partidos de los Chiefs y lo siguieron mientras él volaba por todo el mundo para asistir a ‌sus conciertos.

Se espera una ⁠asistencia repleta de estrellas, dada la lista de amigos famosos de Swift, entre los que se encuentran Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone y Gigi Hadid. En una entrevista televisiva, ​Swift bromeó diciendo que invitaría a "cualquiera con quien haya hablado alguna vez".

Por parte del novio, el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, fue fotografiado mientras le tomaban las medidas para un esmoquin.

Con información de Reuters