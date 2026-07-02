Irán advirtió a Estados Unidos e Israel que responderá a cualquier ataque antes del funeral de Jamenei

Mientras continúan las negociaciones de paz en la región, Irán elevó nuevamente la tensión en Medio Oriente al advertir que responderá de manera "dura e inmediata" a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel durante los funerales del ayatolá Alí Jamenei, que se extenderán hasta el 9 de julio. El mensaje fue difundido por un alto comandante militar, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad y restricciones al espacio aéreo. La advertencia se produjo luego de que concluyera en Doha una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, que estuvo centrada en la situación del estrecho de Ormuz y no registró avances sobre el programa nuclear iraní. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 2 de julio de 2026. Estrecho de Ormuz.