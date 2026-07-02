Mientras continúan las negociaciones de paz en la región, Irán elevó nuevamente la tensión en Medio Oriente al advertir que responderá de manera "dura e inmediata" a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel durante los funerales del ayatolá Alí Jamenei, que se extenderán hasta el 9 de julio. El mensaje fue difundido por un alto comandante militar, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad y restricciones al espacio aéreo. La advertencia se produjo luego de que concluyera en Doha una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, que estuvo centrada en la situación del estrecho de Ormuz y no registró avances sobre el programa nuclear iraní. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 2 de julio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Irán advirtió a Estados Unidos e Israel que responderá a cualquier ataque antes del funeral de Jamenei
Teherán volvió a lanzar una amenaza militar mientras refuerza la seguridad para las ceremonias fúnebres del líder supremo. La advertencia llega tras el cierre de una nueva ronda de conversaciones indirectas con Washington en Doha.
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EE.UU. construirá su embajada en Jerusalén en tierras reclamadas por palestinos
El acuerdo entre Israel y Estados Unidos para trasladar su embajada a Jerusalén echó aún más nafta al conflicto con los palestinos ya que el predio elegido para la sede diplomática es reclamado por familias palestinas que denuncian que les fue expropiado en 1950.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y el embajador de Estados Unidos en ese país, Mike Huckabee, firmaron un acuerdo para avanzar con la construcción de un complejo permanente que albergará la embajada estadounidense en Jerusalén. El proyecto, que nació de un cambio estructural en la posición de Washington frente al conflicto con los palestinos, volvió a sacudir el tenso clima político local porque la sede diplomática se levantará sobre un terreno que varias familias palestinas sostienen que les fue confiscado en 1950 por las autoridades israelíes.
Hace 1 hora
Irán insiste en mantener el control sobre el estrecho de Ormuz, según fuentes iraníes
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
Por Parisa Hafezi, Jonathan Saul y Angus McDowall
Hace 1 hora
Concluyen en Doha las conversaciones entre EEUU e Irán, centradas en el estrecho de Ormuz
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas.
Por Andrew Mills, Parisa Hafezi y Jacob Bogage
Hace 21 horas
Terminó la segunda ronda de negociaciones: crearán un mecanismo para monitorear Ormuz
Los gobiernos de Estados Unidos e Irán establecerán un canal de comunicaciones para abarcar presuntas violaciones al memorandum de entendimiento.
11:45 | 30/06/2026
Mientras EE.UU e Irán negocian con Qatar, Netanyahu recorre el Líbano ocupado
El primer ministro aseguró que Israel permanecerá en Líbano. "Insistimos en que no nos iremos del sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza", dijo Netanyahu a las tropas israelíes.
17:25 | 29/06/2026
Un ministro israelí dijo que están listos para construir colonias en Gaza
Según Ynet, el ministro Bezalel Smotrich aseguró que ya está todo preparado para establecer tres asentamientos en el norte de Gaza. La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por Israel en Cisjordania.
07:22 | 29/06/2026
Irán contradijo a Trump y desmintió la reunión en Doha para negociar
Las últimas noticias del conflicto en Irán hoy. Cómo continúa la Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Todos los últimos detalles del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
09:17 | 28/06/2026
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.
11:11 | 27/06/2026
Ataque de EE.UU. a Irán desata ofensiva contra fuerzas norteamericanas en el Golfo
Estados Unidos sostuvo que se violó el Acuerdo de Alto el Fuego. "Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos", advirtió el mandatario.
16:25 | 26/06/2026
Carta abierta a la DAIA por "persecución ideológica" a los críticos de Israel
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., la APDH y centenares de firmantes cuestionan a la DAIA por impulsar denuncias contra periodistas, músicos y dirigentes políticos, y por equiparar las críticas al gobierno de Israel y la solidaridad con Palestina con expresiones de antisemitismo.
07:38 | 26/06/2026
Pese al acuerdo, EE.UU. volvió a atacar a Irán
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron un ataque de este viernes contra "depósitos iraníes de misiles y drones y estaciones de radar costeras", en represalia a un supuesto ataque a un buque de Singapur perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán.
El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ahmad Vahidi.
07:02 | 25/06/2026
Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano
El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.
19:22 | 24/06/2026
Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul
El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.
17:35 | 24/06/2026
La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza
Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".
11:41 | 24/06/2026
Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible
Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.
07:02 | 24/06/2026
Pese a la advertencia de Irán, Israel se niega a terminar su ocupación de Líbano
Mientras Estados Unidos e Irán se toman unos días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones la semana próxima, Israel se niega a retirarse de Líbano, como exige ese país vecino y la mayoría de la comunidad internacional.