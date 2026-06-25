Rubio busca respaldo árabe al acuerdo con Irán en su visita a Baréin

La guerra en Oriente Medio entra en una nueva etapa diplomática. Mientras persisten las tensiones tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó a Baréin para recabar apoyos al acuerdo preliminar alcanzado con Teherán. La iniciativa genera recelos entre las monarquías del golfo Pérsico, que temen un fortalecimiento de la influencia iraní en la región y cuestionan aspectos clave del entendimiento, como las inspecciones nucleares, la seguridad regional y el control de rutas estratégicas para el comercio de petróleo. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 25 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.