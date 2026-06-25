Quién es Antonio Benítez en el juicio del caso Loan: todo sobre el tío del pequeño que ahora pide su liberación

El pasado miércoles se llevó a cabo la tercera audiencia -en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional de Corrientes- del juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal de la ciudad de 9 de Julio.

Actualmente la causa tiene 17 imputados que deberán comparecer antes los jueces del Tribunal Oral de Corrientes. Diez (10) de ellos están acusados de “desviar la investigación y la búsqueda de Loan” y los otros siete (7) serán juzgados por el delito principal, el de “sustracción y ocultamiento de menor”. Entre ellos, se encuentra Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña y, por ende, tío político de Loan.

En un primer momento, como todos los presentes en el almuerzo en la casa de Catalina, abuela de Loan, fue pieza clave en la búsqueda de su sobrino. Incluso, dio entrevistas con detalles sobre los minutos previos a la desaparición del pequeño.

Afirmó, en reiteradas ocasiones, que -para él- “a Loan se lo habían llevado” y sobre el momento del hecho, relató: “Estando en el naranjal escuché a una nena decir 'tío, tío, falta un nene'. Ahí me di cuenta que era Loan. Después del llamado a Laudelina, fuimos a buscar linternas y pilas, lo estuve buscando”.

Sin embargo, solo un mes de iniciada la búsqueda, la Justicia lo detuvo por estar presuntamente implicado en el hecho.

Tras su arresto, el hombre denunció maltrato por parte de la Policía y de quien era el comisario en ese momento, Walter Maciel, ahora también imputado en la causa pero por encubrimiento.

Benitez manifestó que los efectivos “lo obligaron a culpar a Macarena (Peña), hija de Laudelina, y a Mónica Millapi”, amiga de la familia y otra de las acusadas.

“Los policías me pidieron el teléfono y me esposaron, diciendo que tenían formas de hacerme hablar”, dijo Benítez en su testimonio, según un documento al que tuvo acceso El Destape en 2024.

Debido a las múltiples contradicciones en sus testimonios, la Justicia de Corrientes lo considera partícipe activo en la desaparición de Loan.

En el marco del juicio, su abogado pidió que sea liberado tras más de dos años en prisión preventiva por decisión de las autoridades. "Imputación endeble, ambigua y genérica. Dificulta el ejercicio de la defensa la falta de explicación específica de las funciones que cumplió cada imputado", enumeró. A pesar de ello, el Tribunal no hizo lugar al pedido y seguirá detenido.

Laudelina Peña se negó a declarar en el juicio por Loan

La expectativa de esta tercera jornada judicial estaba a puesta en la posible declaración de Laudelina. Su defensa había confirmado que la mujer iba a dar su versión de los hechos pero, al momento de enfrentarse a los jueces, rechazó la indagatoria.

Desde la querella y la Fiscalía creen que podría tratarse de una estrategia legal dentro del proceso legal: primero escucharía las testimoniales y las pruebas de las partes y luego, se dispondría a hablar.

Este miércoles también se negaron a declarar el propio Benítez, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.