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Desaparición de Loan

Caso Loan: cuándo se retoma el juicio por la desaparición de niño

En VIVO - Actualizado hace 21 minutos

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El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

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Hace 24 minutos

Este miércoles reinican las audiencias del juicio

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresó en una etapa de definición. Tras una pausa obligada, el Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará las audiencias este miércoles 24 y jueves 25 de junio, jornadas que se perfilan como determinantes para el avance de la causa. El debate, que se desarrolla en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, busca esclarecer qué sucedió con el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

Hace 1 hora

"No es parte de la familia": el padre de Loan se despegó de Laudelina Peña

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El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

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Hace 1 hora

A dos años de su desaparición, cómo está la habitación de Loan hoy

Los padres de Loan, José y María, mostraron que la habitación del niño sigue igual desde aquel 13 de junio que se fue a la casa de su abuela Catalina a un almuerzo familiar. 

Esta semana inició el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, provincia de Corrientes. Pese a la desesperación y la angustia, sus padres, José y María, continúan buscando a su hijo que hoy ya tendría seis años. Su madre no pierde las esperanzas y dice que "sueña con el día en que el pequeño entre a su casa nuevamente".

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Hace 23 horas

Caso Loan: cuándo reinicia el juicio por la desaparición del niño

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12:52 | 21/06/2026

Caso Loan: cómo continúa el juicio por la desaparición del niño

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21:43 | 17/06/2026

Juicio por Loan: quién es Elizabeth Cutaia, la imputada que ejercerá su propia defensa

La mujer de 45 años está acusada de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento" en el marco del juicio por la desaparición de Loan. 

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13:13 | 17/06/2026

Segundo día de audiencia por Loan: lo más importante de la fecha

Después de una primera jornada marcada por los cruces entre fiscales y abogados defensores, los cuestionamientos procesales y los problemas técnicos, el debate por la desaparición de Loan Peña ya vive una etapa decisiva.

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09:35 | 17/06/2026

Más dilaciones: el juicio por Loan se suspende hasta el próximo miércoles

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16:49 | 16/06/2026

El botín, una toalla y más: las pruebas clave en el juicio por Loan

En más de 900 pruebas que evaluaron los investigadores se desarrollan los puntos centrales con los que buscarán condenar a los acusados de la sustracción y ocultamiento del menor el 13 de junio de 2024.

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12:13 | 16/06/2026

Loan: quién es el hombre que quedó detenido en pleno juicio

El profesional tucumano llegó a Corrientes para brindar asistencia psicológica a la familia del niño. Sin embargo, poco después quedó bajo sospecha por presunto falso testimonio.

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08:52 | 16/06/2026

Empieza el juicio por Loan Peña: la hipótesis central contra los 17 imputados

En la sede del 48 Escuadrón de Gendarmería empieza el debate que se podría extender por más de seis meses. Mientras todavía se discuten elementos clave, la familia del pequeño reclama que se rompa el pacto de silencio y los acusados digan qué pasó aquel 13 de junio de 2024.

Se desconoce el paradero del niño desde el 13 de junio de 2024.

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08:04 | 16/06/2026

El juicio por la desaparición de Loan, atravesado por interrupciones y demoras

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11:03 | 15/06/2026

Desaparición de Loan: a un día del juicio, extendieron las preventivas de los detenidos

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10:56 | 14/06/2026

Dos años sin Loan Danilo Peña: cuáles son las novedades del juicio por su desaparición

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10:26 | 13/06/2026

Dos años sin Loan Peña: la familia se prepara para el juicio por su desaparición

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