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Desaparición de Loan

"No es parte de la familia": el padre de Loan se despegó de Laudelina Peña en medio del juicio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

La abogada del padre de Loan marcó su postura en el juicio: "Laudelina no es parte de la familia"

En medio del juicio por la desaparición de Loan Peña, la familia del niño profundizó su distanciamiento con Laudelina Peña. Según reveló la abogada María Belén Russo Cornara, representante de los padres, para José Peña su hermana "ya no es parte de la familia".

 

La letrada confirmó además que la próxima semana tanto José como María Luisa declararán ante el tribunal en calidad de víctimas y testigos. Sus testimonios formarán parte de una etapa clave del debate oral, en la que responderán primero las preguntas de la querella, luego las de la fiscalía y finalmente las de las defensas de los imputados.

Hace 1 hora

Juicio por Loan: quién es Elizabeth Cutaia, la imputada que ejercerá su propia defensa

La mujer de 45 años está acusada de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento" en el marco del juicio por la desaparición de Loan. 

Desde este martes, el Tribunal Oral Federal de Corrientes protagoniza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio. La causa tiene un total de 17 imputados: siete son investigados por "sustracción de menor" y los otros diez están acusados de "desviar la investigación". Entre estos últimos, se encuentra Elizabeth Noemí Cutaia, quien decidió ejercer su propia defensa durante el debate oral y público, aunque será asesorada por Rodolfo Amadeo Baqué

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Hace 3 horas

Juicio por Loan: aprobaron el cuarto intermedio por 72 horas y suspendieron audiencias

El juicio por la desaparición de Loan Peña entró en cuarto intermedio y se reanudará el miércoles tras un pedido de la defensa oficial de María Victoria Colombo.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña entró en un cuarto intermedio extendido y no volverá a haber audiencias hasta el próximo miércoles, según confirmaron fuentes judiciales a El Destape. La pausa fue dispuesta para garantizar el plazo legal solicitado por la defensora oficial de María Victoria Colombo, quien había pedido 72 horas para analizar la situación procesal y preparar su intervención en el debate.

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Hace 4 horas

Caso Loan: los fiscales advirtieron por la posible "nulidad" del juicio

En la primera jornada del juicio, uno de los imputados por "desviación de investigación", Ernesto Rossi Colombo, se negó a estar presente en el debate oral y público y generó un problema judicial. 

Este martes inició el juicio por Loan Danilo Peña, el nene de cuatro años que desapareció en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes en junio de 2024. Sin embargo, durante la primera jornada judicial, se supo que uno de los acusados se negó a estar presente en el debate y eso generó un clima de tensión entre los presentes. Este miércoles, la abogada defensora de Ernesto Rossi Colombo, el psicólogo imputado en la causa del niño desaparecido por estar implicado en la falsa Fundación de Lucio Dupuy, solicitó al Tribunal si era posible "postergar el juicio" al menos 72 horas para que ella pudiera ponerse al corriente de la situación de su cliente. 

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13:13 | 17/06/2026

Segundo día de audiencia por Loan: lo más importante de la fecha

Después de una primera jornada marcada por los cruces entre fiscales y abogados defensores, los cuestionamientos procesales y los problemas técnicos, el debate por la desaparición de Loan Peña ya vive una etapa decisiva.

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09:35 | 17/06/2026

Más dilaciones: el juicio por Loan se suspende hasta el próximo miércoles

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16:49 | 16/06/2026

El botín, una toalla y más: las pruebas clave en el juicio por Loan

En más de 900 pruebas que evaluaron los investigadores se desarrollan los puntos centrales con los que buscarán condenar a los acusados de la sustracción y ocultamiento del menor el 13 de junio de 2024.

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12:13 | 16/06/2026

Loan: quién es el hombre que quedó detenido en pleno juicio

El profesional tucumano llegó a Corrientes para brindar asistencia psicológica a la familia del niño. Sin embargo, poco después quedó bajo sospecha por presunto falso testimonio.

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08:52 | 16/06/2026

Empieza el juicio por Loan Peña: la hipótesis central contra los 17 imputados

En la sede del 48 Escuadrón de Gendarmería empieza el debate que se podría extender por más de seis meses. Mientras todavía se discuten elementos clave, la familia del pequeño reclama que se rompa el pacto de silencio y los acusados digan qué pasó aquel 13 de junio de 2024.

Se desconoce el paradero del niño desde el 13 de junio de 2024.

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08:04 | 16/06/2026

El juicio por la desaparición de Loan, atravesado por interrupciones y demoras

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11:03 | 15/06/2026

Desaparición de Loan: a un día del juicio, extendieron las preventivas de los detenidos

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10:56 | 14/06/2026

Dos años sin Loan Danilo Peña: cuáles son las novedades del juicio por su desaparición

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10:26 | 13/06/2026

Dos años sin Loan Peña: la familia se prepara para el juicio por su desaparición

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11:10 | 12/06/2026

Mañana se cumplen 2 años sin Loan: ultiman los detalles para el juicio por la desaparición

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12:18 | 11/06/2026

Desde Gendarmería y con una acusada por videollamada: cómo será el juicio por Loan

La Justicia eligió el lugar por la capacidad y dictaminó que no podrán volar drones durante el inicio del juicio que abarcará varias jornadas desde el 16 de junio.

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08:35 | 11/06/2026

Caso Loan: el juicio tendrá 164 testigos y se realizará en Gendarmería

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09:15 | 10/06/2026

Caso Loan: se confirmó dónde se realizará el juicio, a días del inicio

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