La célebre sentencia de Sigmund Freud condensa una de las paradojas más profundas de la condición humana (IA).

“La mayoría de las personas no quieren realmente la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de ella”. La célebre sentencia de Sigmund Freud condensa una de las paradojas más profundas de la condición humana: la tirante relación entre el deseo de independencia y el costo emocional que conlleva ejercerla.

Para el médico austríaco, la autonomía no constituye un privilegio sin costos, sino la exigencia de responder por los resultados de cada elección. Esta premisa atraviesa buena parte del corpus teórico del psicoanálisis y ofrece un marco conceptual para comprender por qué la postergación o la delegación de las decisiones personales resulta un fenómeno tan recurrente.

Desde la perspectiva del psicoanálisis, la toma de decisiones no responde a un proceso meramente racional; se encuentra condicionada por impulsos inconscientes, vivencias tempranas y conflictos internos. Ejercer la libertad implica asumir la existencia de esos motores ocultos y hacerse cargo de sus efectos en la realidad.

Freud observó que, para aplacar la angustia que genera la incertidumbre de elegir, muchos individuos buscan refugio en estructuras rígidas, mandatos familiares o mandatos culturales. Adoptar moldes preestablecidos simplifica la evaluación de alternativas y amortigua el impacto subjetivo de una posible equivocación. Bajo este análisis, la cesión de la autonomía personal opera como una estrategia inconsciente para preservar la pertenencia social y mitigar el malestar psicológico.

En una de sus obras fundamentales, El malestar en la cultura (1930), el fundador del psicoanálisis abordó el conflicto estructural entre las pulsiones individuales y los límites que impone la vida en comunidad. La convivencia social requiere fronteras que contengan los impulsos primarios; sin embargo, ese proceso de represión suele derivar en sentimientos de culpa y frustración.

La reflexión de Freud trasciende el ámbito de la clínica.

En el terreno cotidiano —desde la elección de una carrera o un proyecto laboral hasta las posiciones políticas—, asumir los riesgos de la propia voluntad representa un desafío complejo. No obstante, esa misma toma de postura es la que habilita el desarrollo de la creatividad, la madurez emocional y el crecimiento genuino.

Del temor individual a la dependencia colectiva

La reflexión de Freud trasciende el ámbito de la clínica e ilumina fenómenos colectivos como la adscripción a liderazgos dogmáticos o la búsqueda permanente de certezas incuestionables. La tendencia a delegar el criterio propio en terceros responde, en última instancia, al intento de eludir el peso de las consecuencias.

Aceptar la libertad requiere fortaleza de carácter y un proceso constante de introspección. Más que una sentencia sombría, el postulado freudiano funciona como un llamado a la toma de conciencia: entender que hacerse cargo de la propia historia es la condición indispensable para alcanzar una verdadera autonomía.