La felicidad, para Camps, es un esfuerzo individual, pero también colectivo.

Más allá de los objetivos, proyectos y aspiraciones individuales que cada persona persigue a lo largo de su existencia, subsiste un propósito universal que trasciende fronteras y épocas: la búsqueda de la felicidad. Aunque cerca del 80% de las personas en España afirman sentirse felices, los motivos y los caminos para alcanzar ese estado distan de ser homogéneos.

Encontrar la ansiada plenitud no es una tarea sencilla, y dista de ser una meta estática a la que se llega de manera definitiva. A lo largo de la historia, pensadores de todas las épocas han convertido este interrogante en objeto central de estudio, reflexionando sobre si la clave reside en mantenerse fiel a los propios ideales y a la moral en el transcurso cotidiano de la vida.

Entre las voces contemporáneas de mayor relieve sobre este debate se destaca la pensadora española Victoria Camps (Barcelona, 1941). Doctora en Filosofía moral y política, profesora, investigadora, escritora, experta en bioética y miembro permanente del Consejo de Estado, Camps ha dedicado una parte sustancial de su trayectoria a la defensa de la democracia participativa y el rol de la mujer en la esfera pública.

En una de sus obras recientes, La búsqueda de la felicidad, la autora indaga en la gestión de las emociones y en los dilemas éticos que rodean este afán. Durante su intervención en el ciclo Aprendemos juntos de BBVA, la filósofa recordó un precedente histórico fundamental: "La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que todos los hombres tienen tres derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto a mí me parece muy importante, porque es vincular la felicidad no a una forma de vida determinada, sino a la libertad de cada cual para escoger la mejor forma de vivir".

Victoria Camps es una filósofa española que ha dedicado gran parte de su carrera a defender el papel de la mujer en la vida política.

Al consagrarse como un derecho fundamental, se impone una exigencia directa al espacio público. Para Camps, las instituciones gubernamentales están obligadas a garantizar las condiciones materiales mínimas para que cada ciudadano tenga la oportunidad real de emprender ese trayecto.

El error de Aristóteles y la ilusión de la "solución mágica"

Al profundizar en la definición del término, la pensadora rememora las ideas de la antigüedad clásica. Aristóteles observaba que la mayoría de los hombres asociaba la plenitud con la riqueza, el honor o el éxito. Sin embargo, en palabras de Camps, la tradición filosófica advierte que esos factores no bastan: la felicidad proviene del desarrollo de una vida virtuosa, comprendida como el conjunto de cualidades humanas que se construyen con el tiempo.

Por este motivo, la filósofa sostiene que no es adecuado encapsular la felicidad en un molde rígido:

Diversidad de caminos: Al ligarse a la libertad individual, es posible vivir de múltiples maneras y alcanzar la realización en cada una de ellas, sin que exista un estilo de vida superior a otro.

Al ligarse a la libertad individual, es posible vivir de múltiples maneras y alcanzar la realización en cada una de ellas, sin que exista un estilo de vida superior a otro. Construcción personal: La felicidad implica preservar la voluntad y el deseo de vivir a pesar de las limitaciones, las frustraciones y las contingencias propias de la condición humana.

La felicidad implica preservar la voluntad y el deseo de vivir a pesar de las limitaciones, las frustraciones y las contingencias propias de la condición humana. Proceso permanente: "Buscamos la píldora de la felicidad, pero no existe; es una búsqueda que dura toda la vida", enfatiza Camps.

El camino hacia la plenitud requiere de una articulación constante entre la esfera pública y la conducta individual. Mientras que las estructuras estatales deben afianzar las bases materiales que resuelvan las necesidades de la población, el trabajo interior y la superación de las adversidades constituyen un compromiso eminentemente personal.

En este entramado, la educación cumple una función determinante al enseñar a gestionar el universo emocional. Desde la infancia se aprende a modular estados como la tristeza o la alegría, configurando un proceso formativo continuo que resulta indispensable para afrontar los vaivenes de la vida.