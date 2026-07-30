La Libertad Avanza cree que puede sacar la extranjerización de la tierra, pero el poroteo del Senado está al filo

El próximo jueves está previsto que el Senado levante el cuarto intermedio de la sesión en la que queda por debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la venta de tierras a extranjeros y los desalojos. La Libertad Avanza (LLA) cree que tiene un número ajustado pero suficiente para darle media sanción al texto. Pero para algunos de sus aliados está sujeto a la aprobación de cambios en la redacción del expediente.

Los que están a favor

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Milei estará en Colombia, para la asunción de otro presidente derechista en la región, Abelardo De la Espriella, por lo que el Poder Ejecutivo estará a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya hizo saber que está en contra de la de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. De todas formas, el oficialismo cree que tiene 36 manos garantizadas en el Senado, un escenario que incluiría un desempate con doble voto de Abdala.

En la primera semana de receso del Congreso, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, se reunió con el autor del proyecto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Tras ese cónclave, la ex ministra confió en que el autor del proyecto aceptó realizar cambios en el texto, que ya llevaba quince versiones.

Los cambios exigidos habían sido el doble conforme entre Nación y la provincia ante una venta de tierra de frontera a un particular o empresa extranjeros y la eliminación del silencio administrativo. También se había solicitado que las provincias puedan fijar los límites para la venta de tierras a particulares extranjeros, aún cuando en los estados subnacionales se puedan crear leyes provinciales para constrarrestarlas. A estas modificaciones se había negado Sturzenegger una semana antes. Aún sabiendo esto, Bullrich decidió ir al cuarto intermedio, tras demostrarle a la Casa Rosada que podía garantizar el quórum.

Por otra parte, el PRO continuará haciendo honor a su rol de aliado premium. Según señalaron a El Destape, sus tres senadores (incluyendo Andrea Cristina, que no estuvo cuando arrancó la sesión, el 16 de julio, por haber sido madre) estarán el 6 de agosto y votarán a favor de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los que dudan y los cambios que piden

Desde LLA afirman que los 36 votos a favor serán los 21 del bloque violeta, tres del PRO, diez radicales, uno de Carlos "Camau" Espínola y uno de la tucumana Beatriz Ávila, de Independencia.

Si se va a las fuentes, los aludidos no dan precisiones sobre cómo se manifestarán, pero coinciden en que el proyecto necesita cambios. Respecto a Ávila, desde su entorno no hubo respuesta y desde el sector del gobernador Osvaldo Jaldo no dieron precisiones.

Fuera del lote que LLA cree que tiene asegurado, tampoco dieron precisiones. Desde Neuquén, por ejemplo, no adelantaron qué hará la senadora Julieta Corroza. En el caso de la senadora de Todos por Salta, Flavia Royón, su entorno destacó: la ex secretaria de energía "sostiene que debemos preparar el marco jurídico para un sistema federal". De todos modos, también afirmó que retiraron un capitulo que tocaba la ley de Barrios Populares.

En la sesión del 16 de julio no estuvo presente la senadora de Despierta Chubut Edith Terenzi por cuestiones familiares. Desde su entorno no garantizaron su presencia el 6 de agosto. "Por como viene el tema, hay que esperar el texto definitivo. Ahí se verá si se contemplaron y de qué manera las propuestas realizadas", comentaron a El Destape desde el entorno de un senador boina blanca.

Lo cierto es que hay senadores oficialistas que todavía no tuvieron ante sus ojos una versión 16 del proyecto, con las modificaciones que, a instancias de Bullrich, habrían sido aceptadas por el autor del texto, al que Milei apodó "el Coloso".

"Están bastante seguros. Si perdemos alguno, tenemos que sacar el capítulo de Tierras", señaló una fuente oficialista, cuando se le consultó sobre si la presión que pueda surgir de la opinión pública podría torcer voluntades de los bloques aliados. Lo cierto que el 6 de agosto, afuera del recinto, el Congreso estará rodeado de manifestaciones en contra del proyecto de extranjerización de la tierra.

Los que están en contra

El bloque Justicialista lidera el rechazo al proyecto oficialista. "Estamos ajustados en números, pero nos faltan algunas confirmaciones", especulaban ante la consulta de El Destape fuentes del peronismo. Otra voz reconoce que están en conversaciones con otras bancadas para voltear el proyecto.

A fin de la semana pasada, en declaraciones a Futurock, el senador Mariano Recalde había insistido en que el día del tratamiento" del proyecto de extranjerización de la tierra tiene que haber "una gran movilización" ya que la presión social permea e influye en las decisión de los más especuladores"

La bancada de 21 integrantes que preside José Mayans lidera el interbloque Popular, que también integran los bloques, con dos bancas cada uno, del Frente Cívico y Social de Santiago y Justicia Social Federal. En representación de este último, el riojano Fernando Rejal difundió en su cuenta de X que desde gobierno de Javier Milei, con este proyecto, "pretenden rematar las tierras y ceder nuestra soberanía".

Quienes también se plegarán a la negativa serán los senadores de Movere por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. La semana pasada, desde el entorno de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, señalaron a este medio que el Frente Renovador por la Concordia se iba a manifestar en contra. Desde el entorno de Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, creen que la cordobesa no acompañará el proyecto.

"Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos express", dijo a través de sus redes Carolina Moises, jefa de la bancada de Convicción Federal. ​​​​​​La bancada peronistas disidentes habían presentado en un principio un dictámen de minoría.

Sumado el interbloque peronista (25), los tres de Convicción Federal, los santacruceños, los misioneros y la cordobesa Vigo, los votos en contra del proyecto redactado por Sturzenegger suman 33. Si se tiene en cuenta que, según el escenario planteado por el oficialismo, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, presidiría la sesión; para bajar el quórum o voltear el proyecto de ley, a la oposición les faltan cuatro votos.