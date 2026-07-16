Patricia Bullrich se encargó de pedir el cuarto intermedio.

El Senado pasó a un cuarto intermedio para el 6 de agosto la sesión de hoy, en la que quedaba tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilitaba la compra de tierras para extranjeros y los desalojos. El propio oficialismo fue quien pidió posponer el debate del texto, dando a entender que no tenían los votos.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se encargó de pedir el cuarto intermedio, que fue aprobado por 62 votos a favor, tres en contra y una abstención. La sesión continuará el 6 de agosto. Era el último tema que quedaba tratar en la orden del día.

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Según pudo saber El Destape, el miércoles hubo conversaciones en las que los aliados expresaron disconformidades con el texto, que fue modificado hasta llegar a la versión número 15. "Hay algunos senadores que no están de acuerdo", comentaron voces de la Unión Cívica Radical.

Los cambios que se habían pedido fueron dos: el primero fue el doble conforme entre Nación y la provincia en la que se venda la tierra al particular o empresa extranjeros, en el que se elimina el silencio administrativo.

El segundo cambio solicitado fue que las provincias pueda fijar los límites para la venta de tierras a particulares extranjeros. "Esto no tiene sentido", comentó una voz de LLA, acotando que choca con la legislación provincial y con la atribución que les da la Constitución sobre su territorio.

La respuesta de la Casa Rosada fue rechazar el pedido de cambios. La negativa se le atribuyó al autor del proyecto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Fuentes cercanas a la jefa de la bancada de LLA afirmaron que por la mañana Sturzenegger le había notificado que no aceptaba los cambios. "El presidente hubiese tenido que vetar un artículo que había sido votado por el Senado", señalaron. Pese a esto, Bullrich decidió avanzar con la sesión para mostrar que tenía el quórum y "pese a los mensajes subidos de tono".

Esto último, en alusión a la discusión que trascendió entre la jefa de la bancada de LLA y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron un fuerte cruce por Whatsapp. Tanto de lado de Bullrich como de la titular del Senado afirmaron que no volvieron a hablar.

"Faltaron tres, que en el Senado es un abismo", dijo la voz de alguien que ocupa una banca en el bloque LLA. Entre los ausentes estuvieron Carlos "Camau" Espínola, Edith Terenzi y Andrea Cristina. En el caso de estas dos últimas, alegaron desde el interbloque Impulso País, por cuestiones personales. "Estábamos jugando con el límite de los votos. Esos tres daban tranquilidad, por si alguno se confundía o enojaba", acotaron.

Sesión en el Senado: nombramientos judiciales y Tucumán capital simbólica

La sesión tuvo otros temas promovidos por LLA que fueron aprobados. Fue así que el Senado aprobó 29 pliegos de designaciones de jueces, camaristas y defensores y seis de Cancillería. Los nombramientos de los diplomáticos fueron aprobados por unanimidad de los 67 senadores presentes.

La mayoría de los pliegos judiciales se votaron por 65 votos a favor y dos en contra de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. En el caso del nombramiento del juez Víctor Pesino, su continuidad fue ratificada por 35 votos a 32. Al magistrado se lo autorizó para continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal por cinco años, pese a estar por cumplir 75 años, edad en la que se tendría que jubilar.

El peronismo rechazó el nombramiento de Pesino, que falló en favor de la ley de "Modernización Laboral" impulsada por el gobierno de Javier Milei. "Actúa de acuerdo a sus necesidades. No le tenemos confianza, ni la sociedad, ni los abogados ni los litigantes", argumentó el senador Justicialista Mariano Recalde.

A su turno, Bullrich defendió el nombramiento de Pesino. "Los jueces no pueden ser sacados por sus fallos", afirmó la jefa de la bancada, para luego cuestionar "por qué se va a judicializar una ley que fue votada por las dos Cámaras".

Por último, también se dio media sanción por unanimidad al proyecto que declara a la provincia de Tucumán como capital simbólica de la Nación durante los 9 de Julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia.

"Es un acto de unión de todos los argentinos", expresó la senadora por Tucumán Sandra Mariela Mendoza, que redactó el proyecto junto con su coprovinciana Beatríz Ávila. "Tiene que ver con muchas generaciones de tucumanos", acotó esta.