Un reconocido cantante falleció a los 67 años tras atravesar varios problemas de salud.

El vocalista de Los Iracundos, Gianni Pivetta, falleció a los 67 años luego de atravesar graves problemas de salud. El cantante había sufrido una fuerte convulsión durante un vuelo en 2024 y, a raíz de esas complicaciones médicas, decidió alejarse de los escenarios de manera indefinida.

La noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales, donde despidieron al artista y destacaron el rol que tuvo durante más de dos décadas para mantener vigente el legado del equipo.

Asimismo expresaron: “Querido Gianni: Hoy te tocó partir hacia la eternidad. Te reunirás con tus padres, también con tus mentores y compañeros Febro, Leoni, y con todos los compañeros que ya no están con nosotros”.

Luego continuaron: “Ocupabas un lugar que no te pertenecía, pero por más de dos décadas lo hiciste como nadie, defendiendo este legado musical y entregando todo junto a Los Iracundos arriba y abajo del escenario”.

El recorrido artístico de Gianni Pivetta

Los Iracundos nacieron en 1961 en Paysandú, Uruguay, bajo la dirección de Eduardo Franco, quien fue el creador de gran parte del repertorio que convirtió a la banda en una de las más importantes de la balada romántica latinoamericana. Tras su fallecimiento, el 1 de febrero de 1989, a los 43 años, luego de una lucha contra un linfoma de Hodgkin, el grupo continuó su trayectoria y fue Gianni Pivetta quien asumió la responsabilidad de mantener vivo ese legado con su voz.

Durante más de dos décadas, Pivetta formó parte de esa historia, grabó cinco producciones discográficas junto a la banda y llevó sus canciones por escenarios de América y Europa. Aunque no fue el autor de ese repertorio, con el tiempo logró interpretarlo y hacerlo propio, manteniendo viva la esencia de Los Iracundos.

Tras la muerte de Pivetta, la agrupación expresó sus condolencias a su esposa, Sandra, a sus hijas Neri y Luly, y a todos sus familiares.



