El fútbol trasciende las pantallas, las distancias y, por sobre todo, las barreras. En las últimas horas, se volvió viral un video que sintetiza la verdadera esencia de este deporte y el amor incondicional de un padre con un hijo. En las imágenes se puede ver cómo un hombre le transmite a su hijo no vidente, jugada a jugada, la emoción de la hisórica semifinal entre Argentina e Inglaterra utilizando una ingeniosa y conmovedora herramienta.

Sentados en el living de su casa frente al televisor, el padre utiliza un tablero táctil que simula una cancha de fútbol, equipado con relieve en las líneas y pequeños arcos.

Tomando con suavidad la mano de su hijo, el hombre va guiando sus dedos por el tablero a medida que la jugada se desarrolla en la pantalla. Con movimientos precisos, le muestra la trayectoria de la pelota, los pases, las gambetas y la aproximación al área rival. "¡Shooot... goool!", se escucha gritar con entusiasmo en el video al momento del primer gol de Argentina marcado por Enzo Fernández que significó el empate ante Inglaterra.

Fútbol, accesibilidad y vínculo

El video no tardó en replicarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron tres cosas en simultáneo: la empatía del padre, la creatividad de la solución y el vínculo que se construye entre ambos partido tras partido. En los comentarios se repite una idea: la escena funciona como recordatorio de que la discapacidad visual no tiene por qué ser sinónimo de exclusión cuando existe voluntad, y sobre todo amor, para tender puentes.

Casos como este también ponen sobre la mesa un debate que crece en el ambiente futbolístico: el de la accesibilidad real para hinchas con discapacidad visual, más allá de los relatos radiales tradicionales. Herramientas táctiles, relatos descriptivos y experiencias sensoriales personalizadas empiezan a ganar terreno como complemento —o incluso como alternativa— a los métodos existentes, y este tipo de videos ayuda a visibilizar esa necesidad.

Al final, la escena que se viralizó no habla solo de fútbol. Habla de un padre que decidió que su hijo no se perdiera ni un solo segundo de la magia del deporte, y que para lograrlo no necesitó más que sus manos, su voz y un poco de ingenio casero.