Así se gestó la remontada de la Selección Argentina ante Inglaterra: los aciertos de Scaloni y los errores de Tuchel que definieron el partido.

La Selección Argentina dio vuelta un partidazo, venció por 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y el próximo domingo jugará la final contra España en búsqueda de consagrarse nuevamente campeona del mundo. A puro coraje y gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la 'Albiceleste' empujó en los últimos minutos y se llevó un triunfo merecido por ganas y por juego. Durante el segundo tiempo, el contraste entre ambos equipos fue claro: de un lado las inteligentes apuestas de Scaloni, que supo leer los momentos del juego y hacer los retoques necesarios a pesar del resultado en contra, y del otro las dudas y el temor de Thomas Tuchel para cerrar el encuentro.

En la previa, el DT argentino realizó un cambio en el once titular y sacó a Rodrigo De Paul, de amplia trayectoria y experiencia en el seleccionado pero de bajo rendimiento hasta esta semifinal, para poner en su lugar a Giuliano Simeone. El volátil futbolista del Atlético de Madrid respondió dentro del terreno de juego con sacrificio e intensidad, dos características que el elenco nacional necesitaba para un enfrentamiento de este calibre. Además, tiró a Julián Álvarez sobre el sector izquierdo para pararse con un 4-1-4-1 en la fase defensiva y brindarle una ayuda a los laterales ante los veloces extremos ingleses.

Scaloni le ganó la batalla táctica a Tuchel: los cambios del entrenador argentino que le dieron resultado

Después del gol de Anthony Gordon a los diez minutos del complemento, el cuerpo técnico albiceleste percibió que Inglaterra bajó la altura de la presión y cedió la iniciativa. Por este motivo, Leandro Paredes, de gran actuación en la marca ante Jude Bellingham (una de las figuras del combinado europeo), dejó el campo y en su lugar ingresó Nicolás González. Esta decisión tenía como objetivo sumar un atacante más por las bandas, desde donde llegaron las mejores ocasiones de peligro contra el arco defendido por Jordan Pickford, y sacar a un jugador del mediocampo, que ya no resultaba necesario porque el rival alejó a sus mejores futbolistas para volcarlos a la defensa.

A falta de veinte minutos para el final del partido, Scaloni decidió realizar tres cambios: Nicolás Otamendi entró por Lisandro Martínez (amonestado en el primer tiempo), De Paul por Simeone y Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. Por su parte, Tuchel hizo salir a Gordon, un extremo, por Ezri Konsa, un lateral. Ya en este momento, Inglaterra había abandonado por completo la idea de tener la pelota y se acorraló a sí misma en su propia área; Argentina, mientras tanto, sumó frescura gracias a De Paul y Montiel, que se asociaron de gran manera con Lionel Messi para encontrar los espacios.

En el 82', el técnico inglés terminó por cavar su propia tumba al meter a Nico O'Reilly y a Dan Burn (1.93 metros para el lateral del Manchester City y 2.01 para el central del Newcastle), con la mente puesta únicamente en sumar futbolistas altos para despejar centros. Tres minutos después, Enzo Fernández recibió solo en la medialuna y los once jugadores ingleses se encontraban dentro del área; ni el intento desesperado de Bellingham ni la volada de Pickford lograron bloquear el gran remate del ex River Plate, y el empate fue un mazazo que Inglaterra no supo asimilar.

La remontada terminó de concretarse en el arranque del tiempo de descuento, después de un tiro de Alexis Mac Allister que se estrelló en el palo y un gran centro de Messi con su pierna derecha que Lautaro Martínez conectó de cabeza para el 2 a 1. Esa jugada, de principio a fin, expuso las graves equivocaciones del cuadro europeo y las malas decisiones tácticas de Tuchel: el volante del Liverpool logró rematar sin oposición (demostrando una pasividad en la marca que no se solucionó por el ingreso de más defensores) y, en la continuación, el 'Toro' apareció solo en el área chica, aún cuando había siete jugadores ingleses frente a cinco argentinos.

Un dato expresa de manera muy clara toda la iniciativa que cedió Inglaterra tras su gol: entre el minuto 55, con el tanto de Gordon, y el 92, cuando Lautaro Martínez anotó el 2 a 1, Argentina tuvo en promedio el 88% de la posesión de la pelota. Tuchel apostó por una búsqueda similar a la que le permitió mantener la victoria ante México en octavos de final, aunque en aquella ocasión estaba justificada porque se había quedado con diez jugadores apenas comenzado el segundo tiempo. En este duelo, el entrenador de los 'Tres Leones', que buscó quemar las naves con los ingresos de Ivan Toney y Marcus Rashford, demostró un temor y una falta de imaginación que terminaron por condenar sus chances de alcanzar la final del Mundial.

El antecedente de Tuchel en Bayern Munich vs. Real Madrid

No es la primera vez que Tuchel sufre una remontada en los minutos finales por su incapacidad de definir un partido: el entrenador alemán fue protagonista en el cruce de vuelta de las semis de la Champions League 2023/2024 cuando, al frente del Bayern Munich, enfrentó al Real Madrid. Aquella vez, el cuadro español, que iba 0 a 1 por debajo en el marcador, lo dio vuelta en apenas tres minutos gracias a los dos tantos de Joselu a los 88' y 90+1'.